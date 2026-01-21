Corte Suprema de EEUU se muestra dispuesta a mantener en su puesto a gobernadora de la Fed

La gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, Lisa Cook, y el abogado Abbe Lowell llegan a la sede de la Corte Suprema en Washington, el miércoles 21 de enero de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

Los jueces escucharon argumentos sobre el esfuerzo de Trump para despedir a Cook basándose en acusaciones de que cometió fraude hipotecario, lo cual ella niega. Ningún presidente ha despedido a un gobernador en funciones en los 112 años de historia de la Fed, estructurada para ser independiente de la política diaria.

Permitir el despido de Cook “debilitaría, e incluso destrozaría, la independencia de la Reserva Federal”, dijo el juez Brett Kavanaugh, uno de los tres designados por Trump al máximo tribunal del país.

Al menos otros cinco jueces de los nueve miembros de la corte también se mostraron escépticos sobre el esfuerzo de removerla de su cargo.

Cook y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, escucharon casi dos horas de argumentos en una sala de audiencias llena.

“En tanto sirva en la Reserva Federal, mantendré el principio de independencia política en servicio del pueblo estadounidense”, afirmó Cook en una declaración emitida tras la presentación de argumentos.

Los críticos de Trump dicen que la verdadera motivación para intentar despedir a Cook es el deseo del presidente de controlar la política de tasas de interés de Estados Unidos. Si el presidente logra remover a Cook, la primera mujer afroamericana gobernadora de la Reserva Federal, podría reemplazarla con su propio designado y obtener una mayoría en la junta del organismo. El caso es observado de cerca por los inversores de Wall Street y podría tener un amplio impacto en los mercados financieros y en la economía de Estados Unidos.

Trump ha desdeñado las preocupaciones de que reducir las tasas demasiado rápido podría desencadenar una mayor inflación. Quiere reducciones dramáticas para que el gobierno pueda pedir prestado más barato y los estadounidenses puedan pagar costos de endeudamiento más bajos para nuevas viviendas, automóviles u otras compras grandes, ya que las preocupaciones sobre los altos costos han decepcionado a algunos votantes con respecto a su gestión económica.

En un discurso pronunciado la mañana del miércoles en Davos, Suiza, Trump reiteró su llamado a que la Fed reduzca drásticamente las tasas, argumentando que Estados Unidos debería pagar “las tasas de interés más bajas del mundo”.

La junta redujo una tasa de interés clave tres veces seguidas en los últimos cuatro meses de 2025, pero Trump desea una reducción más rápida. La Fed también indicó que podría dejar las tasas sin cambios en los próximos meses debido a preocupaciones sobre la inflación.

La cuestión ante la corte es si Cook puede permanecer en el cargo mientras su impugnación al despido se desarrolla en los tribunales. Los jueces de tribunales inferiores le han permitido permanecer en su puesto como parte de los siete gobernadores del banco central. Los jueces podrían simplemente negar la apelación de emergencia que busca Trump y permitir que el caso siga desarrollándose en los tribunales inferiores.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien también se mostró escéptico de las acciones de Trump, sugirió que podría ser inútil devolver el caso a los tribunales inferiores en lugar de emitir un fallo más duradero. Mientras el caso de Cook estaba bajo revisión en el máximo tribunal, Trump escaló dramáticamente su confrontación con la Fed. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal sobre Powell y ha entregado citaciones al banco central.

Powell mismo dio el inusual paso de responder a Trump, calificando la amenaza de cargos penales como “pretextos” que enmascaran la verdadera razón, la frustración de Trump por las tasas de interés. El Departamento de Justicia ha dicho que la disputa se debe, evidentemente, al testimonio que Powell presentó en junio ante el Congreso sobre el costo de una renovación de gran magnitud en los edificios de la Fed.

En el primer año de Trump en el cargo, los jueces generalmente, pero no siempre, siguieron las súplicas de Trump para realizar acciones de emergencia con el fin de contrarrestar fallos de tribunales inferiores en su contra, entre ellos, permitir los despidos de los jefes de otras agencias gubernamentales a discreción del presidente, sin alegar que cometieron alguna falta.

Pero la corte ha enviado señales de que está abordando con más cautela la independencia del banco central del país, llamando a la Fed “una entidad cuasiprivada, estructurada de manera única”.

En el caso de Cook, Trump no afirma que puede despedir a los gobernadores de la Fed a voluntad, dijo el procurador general D. John Sauer. Cook es una de las varias personas, junto con la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador demócrata de California Adam Schiff, que han sido acusadas de fraude hipotecario por el funcionario federal de vivienda Bill Pulte. Todos ellos han negado las acusaciones en su contra.

El caso contra Cook se deriva de acusaciones de que ella declaró dos propiedades, en Michigan y Georgia, como “residencias principales” en junio y julio de 2021, antes de unirse a la junta de la Fed. Tales declaraciones pueden producir una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial más pequeño que si una de ellas hubiera sido declarada propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Esas solicitudes, dijo Sauer, son evidencia de “negligencia grave en el mejor de los casos” y le dan motivo a Trump para despedirla. En cualquier caso, argumentó, los tribunales no deberían estar revisando su decisión y Cook no tiene derecho a una audiencia.

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de ningún delito. “No hay fraude, no hay intención de engañar, nada en absoluto que resulte criminal o que sea remotamente una base para alegar fraude hipotecario”, escribió en noviembre un abogado de Cook, Abbe Lowell, a la secretaria de Justicia Pam Bondi.

Cook especificó que su condominio en Atlanta sería una “casa de vacaciones”, según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. En un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una “segunda vivienda”. Lowell escribió que el caso en su contra se basa en gran medida en “una referencia aislada” en un documento hipotecario de 2021 que era “claramente inocuo a la luz de las otras divulgaciones veraces y más específicas” sobre las viviendas que ha comprado.

Los periodistas de The Associated Press Fatima Hussein, Christopher Rugaber y Lindsay Whitehurst contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP