Corte Suprema de EEUU permite a Texas usar un mapa electoral favorable a republicanos en 2026

Compartir en:









Tras las flores en primer plano, se observa la Corte Suprema de EEUU, en Washington, el lunes 24 de noviembre de 2025, mientras se le realizan obras de construcción. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

Los jueces actuaron ante una solicitud de emergencia de Texas para una decisión rápida, ya que el proceso de inscripción en los nuevos distritos ya ha comenzado, y hay elecciones primarias programadas para marzo.

La orden de la Corte Suprema suspende el fallo de 2-1 que bloquea el mapa, al menos hasta que el máximo tribunal emita una decisión final en el caso. El juez Samuel Alito había bloqueado temporalmente la orden mientras la corte completa consideraba la apelación de Texas.

Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se presentaron varios meses antes de las elecciones.

El mapa legislativo de Texas promulgado a mediados de año a instancias de Trump fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El intento de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desató una batalla nacional por la redistribución de distritos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP