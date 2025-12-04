americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corte Suprema de EEUU permite a Texas usar un mapa electoral favorable a republicanos en 2026

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos salió el jueves al rescate de los republicanos de Texas, permitiendo que las elecciones del próximo año se realicen de acuerdo con el plan de redistribución de distritos legislativos del estado, el cual es favorable al Partido Republicano y fue promovido por el presidente Donald Trump, a pesar de un fallo de un tribunal inferior que indicaba que el mapa probablemente discrimina por motivos de raza.

Tras las flores en primer plano, se observa la Corte Suprema de EEUU, en Washington, el lunes 24 de noviembre de 2025, mientras se le realizan obras de construcción. (AP Foto/Mariam Zuhaib)
Tras las flores en primer plano, se observa la Corte Suprema de EEUU, en Washington, el lunes 24 de noviembre de 2025, mientras se le realizan obras de construcción. (AP Foto/Mariam Zuhaib) AP

Los jueces actuaron ante una solicitud de emergencia de Texas para una decisión rápida, ya que el proceso de inscripción en los nuevos distritos ya ha comenzado, y hay elecciones primarias programadas para marzo.

La orden de la Corte Suprema suspende el fallo de 2-1 que bloquea el mapa, al menos hasta que el máximo tribunal emita una decisión final en el caso. El juez Samuel Alito había bloqueado temporalmente la orden mientras la corte completa consideraba la apelación de Texas.

Los jueces han bloqueado fallos anteriores de tribunales inferiores en casos de redistribución de distritos legislativos, más recientemente en Alabama y Luisiana, que se presentaron varios meses antes de las elecciones.

El mapa legislativo de Texas promulgado a mediados de año a instancias de Trump fue diseñado para dar a los republicanos cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

El intento de preservar una escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones del próximo año desató una batalla nacional por la redistribución de distritos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter