Corte Suprema aborda caso político que decidirá independencia de la Reserva Federal

La corte está escuchando argumentos sobre el esfuerzo de Trump para destituir a Lisa Cook, una de las gobernadoras del banco central, basándose en acusaciones de que cometió fraude hipotecario, lo cual ella niega.

Ningún presidente ha despedido a un gobernador en funciones de la Fed en los 112 años de historia de la agencia.

Los críticos de Trump dicen que la verdadera motivación es el deseo del presidente republicano de controlar las tasas de interés. Trump quiere que las tasas caigan drásticamente para que el gobierno pueda pedir prestado más barato y la gente pueda pagar tasas más bajas para viviendas, automóviles u otras compras grandes, en medio de un descontento generalizado hacia la inflación.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, y la junta redujeron una tasa de interés clave tres veces seguidas en los últimos cuatro meses de 2025, pero eso no fue suficiente para Trump. La Fed también sugirió que podría dejar las tasas sin cambios en los próximos meses por temor a desatar la inflación.

Powell está previsto a asistir a la audiencia en que los magistrados escucharán el pedido del gobierno para que se le permita destituir a Cook mientras la denuncia se desarrolla en la corte. Tribunales inferiores le han permitido a Cook permanecer en su puesto como una de los siete gobernadores del banco central.

Si Trump pudiera nombrar a alguien para ocupar el lugar de Cook, tendría a cuatro de los siete miembros de la junta como designados suyos. Cook, la primera mujer negra en servir en la junta de gobierno de la Fed, fue nombrada en 2022 por el presidente Joe Biden, un demócrata.

Básicamente, se les está pidiendo a los jueces bendecir el esfuerzo de Trump por socavar la independencia de la Fed, estimó Lev Menand, profesor de derecho de la Universidad de Columbia que se ha unido a un escrito en apoyo de Cook.

"Este caso trata de mucho más que Cook", declaró Menand. "Se trata de si el presidente Trump podrá tomar el control de la junta de la Reserva Federal en los próximos meses".

La amenaza a la independencia de la Fed impulsó a los tres predecesores vivos de Powell -- Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen -- a intervenir en nombre de Cook. Se unieron a ellos cinco ex secretarios del Tesoro nombrados por presidentes de ambos partidos políticos y otros ex altos funcionarios económicos.

En su presentación, los abogados de los exfuncionarios escribieron que destituir inmediatamente a Cook "expondría a la Reserva Federal a influencias políticas, erosionando así la confianza pública en la independencia de la Fed y poniendo en peligro la credibilidad y eficacia de la política monetaria de Estados Unidos".

Los economistas advierten que una Fed politizada que ceda a las demandas del presidente dañará su credibilidad como luchador contra la inflación y probablemente llevará a los inversores a exigir tasas más altas antes de invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Con el caso de Cook bajo revisión en la Corte Suprema, Trump escaló dramáticamente su confrontación con la Fed. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación criminal sobre Powell y ha entregado citaciones al banco central.

El propio Powell dio el raro paso de responder a Trump, calificando la amenaza de cargos criminales como "pretextos" que enmascaran la verdadera razón, la frustración de Trump por las tasas de interés. El Departamento de Justicia ha dicho que la disputa es ostensiblemente sobre el testimonio de Powell ante el Congreso en junio sobre el costo de una renovación masiva de los edificios de la Fed.

En el primer año de Trump en el cargo, los jueces generalmente, pero no siempre, accedieron a los pedidos de Trump para acciones de emergencia para contrarrestar fallos de tribunales inferiores en su contra, incluyendo permitir los despidos de los jefes de otras agencias gubernamentales a discreción del presidente aun cuando no hay evidencias de ilegalidad.

Pero la corte ha enviado señales de que está abordando la independencia del banco central con más cautela, llamando a la Fed "una entidad cuasi-privada, estructurada de manera única".

En el caso de Cook, Trump no está afirmando que puede despedir a los gobernadores de la Fed a voluntad.

Cook es una de varias personas, junto con la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, y el senador demócrata Adam Schiff de California, que han sido acusadas de fraude hipotecario por el funcionario federal de vivienda Bill Pulte. Han negado las acusaciones en su contra.

El caso contra Cook se deriva de acusaciones de que ella afirmó que dos propiedades, en Michigan y Georgia, eran "residencias principales" en junio y julio de 2021, antes de unirse a la junta de la Fed. Tales afirmaciones pueden llevar a una tasa hipotecaria más baja y un pago inicial más pequeño que si una de ellas se declarara como propiedad de alquiler o segunda vivienda.

Cook ha negado cualquier irregularidad y no ha sido acusada de delito alguno. "No hay fraude, no hay intención de engañar, nada en absoluto criminal o remotamente una base para alegar fraude hipotecario", escribió un abogado de Cook, Abbe Lowell, a la secretaria de Justicia Pam Bondi en noviembre.

Cook especificó que su condominio en Atlanta sería una "casa de vacaciones", según una estimación de préstamo que obtuvo en mayo de 2021. En un formulario para solicitar una autorización de seguridad, lo describió como una "segunda vivienda". Lowell escribió que el caso en su contra se basa en gran medida en "una referencia aislada" en un documento hipotecario de 2021 que era "claramente inocuo a la luz de las varias otras divulgaciones veraces y más específicas" sobre las viviendas que ha comprado.

La jueza Jia Cobb dictaminó que la administración Trump no había cumplido con un requisito legal de que los gobernadores de la Fed solo pueden ser despedidos "por causa", lo cual dijo que se limitaba a mala conducta mientras estaban en el cargo.

Cobb también sostuvo que el despido de Trump habría privado a Cook de su derecho legal a impugnar el despido.

Por una votación de 2-1, un panel del tribunal de apelaciones federal en Washington rechazó la solicitud de la administración Trump de permitir que el despido de Cook procediera.

En la Corte Suprema, la administración argumenta que Cook no tiene derecho a una audiencia y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de las acciones de Trump.

Trump despidió legalmente a Cook, escribió el procurador general D. John Sauer, "después de concluir que el pueblo estadounidense no debería tener sus tasas de interés determinadas por alguien que hizo tergiversaciones materiales a sus tasas hipotecarias que parecen haber sido, en el mejor de los casos, gravemente negligentes y, en el peor, fraudulentas".

Sauer se enfrentará a Paul Clement, un abogado conservador que sirvió en el papel de Sauer bajo el presidente George W. Bush y ha argumentado a favor de expandir los derechos de armas, en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y para anular la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Ambos hombres trabajaron una vez como secretarios legales para el juez Antonin Scalia.

El destino de Cook no debería determinarse por "acusaciones no probadas" o "antes de que se encuentren hechos", dijeron sus abogados a la corte. Ella debería poder permanecer en su trabajo al menos mientras su caso avanza, escribieron.

El corresponsal Christopher Rugaber contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP