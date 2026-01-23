Corte suiza ordena liberar bajo fianza a dueño de bar en medio de pesquisa por incendio en Año Nuevo

Compartir en:









El 12 de enero, el tribunal de medidas coercitivas en la región suroeste de Valais había ordenado tres meses de detención preventiva para Jacques Moretti por el incendio en las primeras horas del 1 de enero en el bar Le Constellation, en la estación alpina de Crans-Montana, pero indicó que estaba dispuesto a levantar la detención si se organizaban “medidas de seguridad” adecuadas.

El viernes, el tribunal informó que había levantado la orden de detención e impuso otras medidas para contrarrestar un “riesgo de fuga”. Estas incluyen la obligación de permanecer en Suiza, depositar sus documentos de identidad con los fiscales y presentarse ante la policía todos los días. El tribunal fijó una fianza de 200.000 francos (252.000 dólares), que fue pagada.

Los fiscales suizos han abierto una investigación penal contra los propietarios —Moretti y su esposa, Jessica Moretti— quienes son sospechosos de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes y causar un incendio por negligencia.

Los abogados de la pareja señalaron el viernes en un comunicado que continuarán respondiendo a todas las solicitudes de las autoridades y que “sus pensamientos constantes permanecen con las víctimas de esta tragedia”.

Los investigadores creen que luces de bengala encendieron el fuego al acercarse demasiado al techo, que estaba equipado con material insonorizante. Están indagando si el material cumplía con las normativas y si el uso de bengalas era permitido en el bar.

Las autoridades locales han dicho que las inspecciones de seguridad contra incendios del bar no se habían realizado desde 2019.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP