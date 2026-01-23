americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Corte suiza ordena liberar bajo fianza a dueño de bar en medio de pesquisa por incendio en Año Nuevo

GINEBRA (AP) — Un tribunal ordenó el viernes la liberación bajo fianza de uno de los propietarios del bar suizo donde se registró un incendio durante una celebración de Año Nuevo, que causó la muerte de 40 personas y dejó más de 100 heridos.

El 12 de enero, el tribunal de medidas coercitivas en la región suroeste de Valais había ordenado tres meses de detención preventiva para Jacques Moretti por el incendio en las primeras horas del 1 de enero en el bar Le Constellation, en la estación alpina de Crans-Montana, pero indicó que estaba dispuesto a levantar la detención si se organizaban “medidas de seguridad” adecuadas.

El viernes, el tribunal informó que había levantado la orden de detención e impuso otras medidas para contrarrestar un “riesgo de fuga”. Estas incluyen la obligación de permanecer en Suiza, depositar sus documentos de identidad con los fiscales y presentarse ante la policía todos los días. El tribunal fijó una fianza de 200.000 francos (252.000 dólares), que fue pagada.

Los fiscales suizos han abierto una investigación penal contra los propietarios —Moretti y su esposa, Jessica Moretti— quienes son sospechosos de homicidio negligente, lesiones corporales negligentes y causar un incendio por negligencia.

Los abogados de la pareja señalaron el viernes en un comunicado que continuarán respondiendo a todas las solicitudes de las autoridades y que “sus pensamientos constantes permanecen con las víctimas de esta tragedia”.

Los investigadores creen que luces de bengala encendieron el fuego al acercarse demasiado al techo, que estaba equipado con material insonorizante. Están indagando si el material cumplía con las normativas y si el uso de bengalas era permitido en el bar.

Las autoridades locales han dicho que las inspecciones de seguridad contra incendios del bar no se habían realizado desde 2019.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter