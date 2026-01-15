americateve

Corte de Seúl condena a Yoon a 5 años de cárcel por cargos relacionados con decreto de ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un tribunal de Corea del Sur condenó el viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión por algunos cargos relacionados con su decreto para imponer la ley marcial.

Un cartel con una imagen del expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol, en una concentración de sus partidarios en el exterior de la corte del distrito central de Seúl, Corea del Sur, el 16 de enero de 2026. (AP Foto/Lee Jin-man)
El veredicto es el primero contra el exmandatario en los ocho juicios penales por el decreto que emitió a finales de 2024 y otras acusaciones.

La acusación más importante en contra de Yoon alega que lideró una rebelión en relación con la aplicación de la ley marcial, lo que conlleva una posible pena de muerte.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl lo condenó por otros cargos, como su desacato a los intentos de las autoridades para detenerlo.

Yoon no respondió públicamente al fallo. Pero cuando un fiscal independiente exigió anteriormente una pena de 10 años de prisión para Yoon por esos cargos, su equipo legal lo acusó de tener motivaciones políticas y de carecer de fundamentos legales para exigir una sentencia tan “excesiva”.

Yoon fue sometido a un juicio político, fue arrestado y destituido de su cargo luego de que su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 desencadenó enormes protestas exigiendo su destitución.

Yoon sostiene que no tenía la intención de someter el país a un régimen militar durante un largo periodo, y afirma que su decreto solo tenía como objetivo informar a la población sobre los peligros de un parlamento controlado por los progresistas, que obstruía su agenda. Pero los investigadores han visto el decreto de Yoon como un intento de reforzar y prolongar su mandato, y lo acusaron de rebelión, abuso de poder y otros delitos penales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

