Corte reanuda debate para despenalizar aborto en Colombia

“Como mujeres también tenemos un compromiso por la defensa de otras mujeres que no han tenido la oportunidad de movilizarse y por algunas que todavía no lo hacen porque hay vergüenza, estigma social por el aborto”, dijo a The Associated Press Juliana Martínez, de 30 años, con un tapabocas de color verde que simboliza la legalización del aborto.