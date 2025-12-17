Corte permite despliegue de la Guardia Nacional en Washington por ahora

Compartir en:









Efectivos de la Guardia Nacional en Washington el 11 de diciembre del 2025. (AP foto/Rahmat Gul) AP

El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que el presidente Donald Trump podría prevalecer en su argumento de que en D.C., un distrito federal, el mandatario "posee un poder único" para movilizar a la Guardia. El fallo detiene la implementación de la orden dela jueza Jia Cobb del 20 de noviembre. Cobb había dictaminado que el despliegue invade ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir la aplicación de la ley en el distrito.

El fallo unánime de 32 páginas continuó diciendo que otros factores también favorecían a la administración Trump, incluyendo la "disrupción en las vidas de miles de miembros del servicio", así como el interés del presidente "en la protección de las funciones y propiedades gubernamentales federales dentro de la capital de la Nación".

Los jueces encontraron que el Distrito "no ha identificado ninguna lesión continua a sus intereses estatutarios".

El fallo del miércoles no es definitivo, pero reconoce que la administración Trump tiene un caso sólido para su apelación basado en los factores que el tribunal examinó.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP