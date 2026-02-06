americateve

Corte nigeriana ordena al Reino Unido pagar a familias de mineros asesinados en la era colonial

ENUGU, Nigeria (AP) — Un tribunal nigeriano ha ordenado al gobierno británico pagar 20 millones de libras (27 millones de dólares) a cada una de las familias de 21 mineros de carbón asesinados en 1949 por fuerzas de seguridad durante el dominio colonial británico, según la agencia de noticias estatal.

El fallo del jueves culmina décadas de campaña por compensación por los asesinatos, ampliamente vistos en Nigeria como uno de los detonantes de la lucha por la independencia, que Nigeria obtuvo en 1960.

Los mineros fueron asesinados en la mina de carbón de Iva Valley en el estado de Enugu, en el sureste del país, mientras protestaban por las duras condiciones laborales. Habían ocupado la mina cuando la policía colonial abrió fuego contra ellos, matando a 21 e hiriendo a muchos otros.

En su veredicto, el juez Anthony Onovo del Tribunal Superior de Enugu encontró a la administración colonial británica responsable de los asesinatos y dictaminó que el gobierno británico también debería presentar disculpas formales a las víctimas.

El gobierno británico declinó hacer comentarios. El Reino Unido no estuvo representado en los procedimientos judiciales.

"Estos mineros de carbón indefensos estaban pidiendo mejores condiciones de trabajo, no estaban emprendiendo ninguna acción violenta contra las autoridades, pero aun así fueron asesinados a tiros", declaró el juez.

Las autoridades británicas deben pagar un total de 420 millones de libras a las familias de las víctimas como "remedio efectivo y compensación por las violaciones del derecho a la vida", añadió.

El juez también dictaminó que el gobierno nigeriano falló en su deber constitucional de buscar reparación para las víctimas.

Los abogados defensores describieron el fallo como un hito significativo que ofrece "responsabilidad histórica y justicia por las violaciones de la era colonial, afirmando que el derecho a la vida trasciende el tiempo, las fronteras y los cambios en la soberanía", dijo Yemi Akinseye-George, uno de los abogados de los solicitantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

