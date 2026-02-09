americateve

Corte de inmigración de EEUU bloquea deportación de estudiante turca de Tufts, según abogados

Un tribunal de inmigración bloqueó la deportación de una estudiante turca de posgrado de la Universidad de Tufts que fue detenida por funcionarios de inmigración cerca de su hogar en Massachusetts, según dijeron sus abogados en documentos judiciales presentados el lunes.

ARCHIVO - La estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts Rumeysa Ozturk lee un comunicado preparado tras una vista judicial ante la Corte federal de John Joseph Moakley el jueves 4 de diciembre de 2025, en Boston. (AP Photo/Leah Willingham, Archivo)
Los abogados de Rümeysa Öztürk afirmaron que el tribunal de inmigración determinó el 29 de enero que el Departamento de Seguridad Nacional no ha demostrado que Öztürk deba ser expulsada de Estados Unidos.

El tribunal de inmigración también dio por terminados los procedimientos de expulsión de Öztürk, señalaron los abogados en una carta dirigida al Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, que ha estado revisando su caso.

El departamento tiene la opción de apelar la decisión de la corte, según el documento de sus abogados.

Öztürk es una estudiante de doctorado que estudia la relación de los niños con las redes sociales. Fue arrestada en marzo pasado mientras caminaba por una calle, cuando el gobierno de Trump comenzó a enfocarse en estudiantes y activistas nacidos en el extranjero involucrados en la defensa propalestina. Había coescrito un artículo de opinión criticando la respuesta de su universidad a Israel y la guerra en Gaza.

Un video mostró a agentes enmascarados esposándola y colocándola en un vehículo sin identificación.

La petición para su liberación se presentó primero en un tribunal federal en Boston y luego se trasladó a Burlington, Vermont. Öztürk salió de un centro de detención de inmigrantes en Luisiana en mayo y está de regreso en el campus de Tufts, en las afueras de Boston.

Un juez federal dijo que Öztürk planteó serias preocupaciones sobre sus derechos de la Primera Enmienda y el debido proceso, así como sobre su salud. El gobierno federal apeló su liberación ante el 2º Circuito.

Los abogados de Öztürk informaron al 2º Circuito que el gobierno podría intentar detener a su cliente de nuevo si apela la decisión del tribunal de inmigración ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a un mensaje de correo electrónico solicitando comentarios.

Öztürk expresó que era alentador saber que algo de justicia puede prevalecer.

"Hoy, respiro aliviada sabiendo que, a pesar de las fallas del sistema de justicia, mi caso puede dar esperanza a aquellos que también han sido agraviados por el gobierno de Estados Unidos", señaló en un comunicado emitido por sus abogados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

