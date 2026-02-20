Corte da luz verde a entrada en vigor de ley de Luisiana para mostrar los Diez Mandamientos en aulas

ARCHIVO - Una copia de los Diez Mandamientos, junto a otros documentos históricos, en un pasillo del Capitolio de Georgia, el 20 de junio de 2024, en Atlanta. (AP Foto/John Bazemore, archivo) AP

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos aprobó por 12 votos a 6 retirar el bloqueo a la ley impuesto por un tribunal inferior en 2024. En la opinión publicada el viernes, el tribunal señaló que era demasiado pronto para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley.

Eso se debe en parte a que todavía no está claro cómo se exhibirá el texto religioso en las escuelas, si los maestros se referirán a los Diez Mandamientos durante sus clases o si también se mostrarán otros textos como el Pacto del Mayflower o la Declaración de Independencia, indicó la opinión mayoritaria.

Sin ese tipo de detalles, el tribunal determinó que no contaba con información suficiente para valorar cualquier cuestión relacionada con la Primera Enmienda que pudiera surgir a partir de la ley. En otras palabras, no hay suficientes datos disponibles para “permitir un juicio legal en lugar de especulaciones”, escribió la mayoría en la opinión.

En una opinión coincidente, el juez del circuito James Ho, designado por el presidente republicano Donald Trump, escribió que la ley “no solo es constitucional, sino que afirma las tradiciones más elevadas y nobles de nuestra nación”.

Los seis magistrados que votaron en contra redactaron una serie de votos disidentes, y algunos alegaron que la ley expone a los niños a una religión respaldada por el gobierno en un lugar al que están obligados a acudir, lo que supone una carga constitucional evidente.

El juez del circuito James L. Dennis, nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, señaló que la ley “es precisamente el tipo de institución que los padres de la Constitución anticiparon y buscaron impedir”.

El fallo es resultado de la decisión del tribunal de volver a examinar el caso con todos los jueces presentes, después de que tres de ellos dictaminaron en junio que la ley de Luisiana era inconstitucional. La revocación proviene de una de las cortes de apelaciones más conservadoras del país, conocida por impulsar políticas republicanas hasta una Corte Suprema igualmente conservadora.

El gobernador estatal, el republicano Jeff Landry, celebró el fallo el viernes declarando que “¡El sentido común está de regreso!”.

La ACLU de Luisiana, uno de grupos que representan a los demandantes, se comprometió a explorar todas las vías legales para seguir luchando contra la ley.

Arkansas tiene una norma similar que ha sido impugnada en una corte federal. Y en Texas entró en vigor una ley similar el 1 de septiembre, en el intento de mayor alcance en el país para colgar los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

Estas leyes forman parte de iniciativas de republicanos, incluido Trump, para incorporar la religión a las aulas de las escuelas públicas. Los críticos sostienen que viola la separación entre Iglesia y Estado, mientras que los partidarios afirman que los Diez Mandamientos son históricos y forman parte de los fundamentos de la legislación estadounidense.

En 1980, la Corte Suprema dictaminó que una ley similar de Kentucky violaba la Cláusula de Establecimiento de la Constitución, que establece que el Congreso no puede “dictar ninguna ley respecto al establecimiento de una religión”. El alto tribunal concluyó que la norma no tenía un propósito secular, sino que servía a un fin claramente religioso.

