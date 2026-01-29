americateve

Corte colombiana suspende emergencia económica decretada por Petro

BOGOTÁ (AP) — La Corte Constitucional colombiana suspendió el jueves el decreto con el cual el presidente Gustavo Petro declaró en diciembre la emergencia económica que le permitía establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso.

El tribunal indicó en un breve comunicado que se trata de una medida provisional que tendrá vigencia hasta tanto profiera una decisión de fondo. En caso de no encontrarlo acorde a las normas constitucionales, lo dejaría sin efecto definitivamente.

La emergencia económica fue declarada por el presidente con el argumento de que buscaba evitar una “inminente crisis fiscal”, luego de que el Congreso hundiera una reforma tributaria que el gobierno necesitaba para la financiación del Estado en 2026.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión de la Corte e indicó que al suspender la emergencia económica se está “protegiendo a los más ricos”.

Aseguró que el Estado enfrenta un déficit fiscal y también un “déficit de riesgo, significa ello que no hay con qué pagar la deuda”, por lo que indicó que con la emergencia económica pretendían recaudar dinero con impuestos a los más adinerados, pero sin el decreto “terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales”.

El decreto aumentó los impuestos al patrimonio de los más adinerados y al sector financiero, así como a los licores y a los juegos de azar y por internet. El gobierno justificó que necesita más recursos para pagar subsidios eléctricos, cubrir pagos a aseguradoras de salud e invertir alrededor de 700 millones de dólares en infraestructura en contra de los drones que usan los grupos rebeldes.

FUENTE: AP

