Corte bloquea liberación de cientos de migrantes detenidos en redada en Chicago

Compartir en:









El Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos escuchó la semana pasada los argumentos sobre el acuerdo de 2022 que regula la forma en la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) puede arrestar a migrantes, además de a aquellos que son el objeto específico de una operación. El decreto de consentimiento ha estado en el centro de atención en plena campaña de redadas migratorias del gobierno del presidente, Donald Trump, en Chicago, en la que se efectuaron más de 4.000 arrestos.

El mes pasado, el juez de distrito de Estados Unidos Jeffrey Cummings, quien determinó que el gobierno había violado el acuerdo, ordenó la liberación de más de 600 migrantes bajo fianza, una medida que quedó suspendida por la corte de apelaciones. Alrededor de 450 personas siguen bajo custodia, según abogados.

En la decisión —con dos votos a favor y uno en contra—, el tribunal de apelaciones dijo que Cummings excedió su autoridad al ordenar la liberación de los detenidos sin evaluar cada caso individualmente. El decreto de consentimiento “traza cuidadosamente lo que el juez de distrito puede o no puede ordenar” para equilibrar la aplicación de la ley y la seguridad pública, según el fallo. Pero el documento indicó también que el gobierno de Trump categorizó erróneamente a todos los arrestados como sujetos a detención obligatoria.

Los abogados de los demandantes dijeron que estaban desanimados por la decisión, pero contentos de que el tribunal mantuviera la prórroga del acuerdo, que entre otras cosas exige que el ICE muestre documentación en cada arresto que realiza. Jueces federales en otros lugares, incluyendo Colorado, también han fallado a favor de limitar los arrestos sin orden judicial.

Los abogados presionaron para una resolución rápida del caso, alegando que muchos están siendo deportados sin conocer sus opciones. Los cientos de detenidos, en su mayoría del área de Chicago, fueron arrestados entre el verano y las primeras semanas de la campaña migratoria “Operación Midway Blitz” en otoño. Los letrados apuntaron que recopilaron información sobre cientos de personas más que creen también fueron detenidas de manera inapropiada.

“Trabajaremos incansablemente para garantizar que quienes fueron arrestadas de forma ilegal puedan regresar a sus familias y comunidades lo antes posible”, manifestó Keren Zwick, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió el jueves a un mensaje pidiendo comentarios. El decreto de consentimiento, que expiró a principios de este año, fue prorrogado hasta febrero. El gobierno federal intentó recurrir su ampliación en los tribunales. El acuerdo fue alcanzado originalmente entre grupos de defensa de los derechos de los migrantes y el gobierno federal tras una demanda sobre redadas migratorias en 2018. Se aplica a migrantes arrestados en seis estados —Illinois, Indiana, Kansas, Missouri, Kentucky y Wisconsin.— que dependen de la oficina de campo del ICE en Chicago. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP