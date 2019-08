Corrección a despacho: AMN-GEN TEXAS-TIROTEO-O’ROURKE

EL PASO, Texas, EE.UU. (AP) — En un despacho de AP del 7 de agosto acerca de que el precandidato presidencial demócrata Beto O’Rourke estaba haciendo una pausa en su campaña desde la masacre de El Paso, The Associated Press dijo erróneamente que una persona a la que O’Rourke le dio su número de teléfono celular era un empleado de Walmart. Delia Garcia, portavoz de Walmart, dijo que la compañía no tiene registros de un empleado en El Paso que lleve el nombre que el hombre dio en reportes noticiosos. La referencia a que el hombre era empleado de Walmart ha sido retirada.