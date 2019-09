Corrección a despacho: AMN-GEN EEUU-MAFIOSO ASESINADO

NUEVA YORK (AP) — En un despacho de The Associated Press del 16 de marzo sobre el arresto de un sospechoso con relación al asesinato del capo de la familia mafiosa Gambino, Francesco Cali, la AP reportó erróneamente el lugar de nacimiento de la víctima. Cali nació en Nueva York, no en Sicilia.