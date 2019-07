Corrección a despacho: AMN-GEN EEUU-BUQUE HUNDIDO

CAPE ELIZABETH, Maine, EE.UU. (AP) — En un despacho de la AP del 18 de julio sobre buzos que hallaron un buque hundido de la Armada de Estados Unidos frente a las costas de Maine, The Associated Press, basándose en información proporcionada por la Armada, reportó erróneamente el nombre del último barco de guerra estadounidense en ser hundido por un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. Fue el USS Frederick C. Davis, no el USS Eagle PE-56.