Corrección a despacho: AMN-ECO GENERAL MOTORS-FRENOS

DETROIT (AP) — En un despacho de la AP del 11 de septiembre sobre el retiro ordenado por General Motors de camionetas deportivas y camionetas tipo pickup, The Associated Press se apoyó en información incorrecta en un documento del gobierno y reportó erróneamente qué camionetas estaban incluidas. Las únicas pickups que abarca el retiro son las GMC Sierra y la Chevrolet Silverado 1500 para trabajo ligero, no las Sierra y Silverado 2500 y 3500 para trabajo pesado.