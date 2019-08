Corrección: AMC-GEN REPUBLICA DOMINICANA-NARCOTRAFICO

SANTO DOMINGO (AP) — En un despacho del 20 de agosto sobre una supuesta red de tráfico de drogas y lavado de dinero en República Dominicana, The Associated Press citó erróneamente un comentario de una cuenta de Instagram que presuntamente era del ex pelotero de los Marlins de Miami, Luis Castillo. Los abogados de Castillo dicen que la cuenta de Instagram no es de su cliente. A continuación una versión corregida de la historia en la que se elimina cualquier referencia a la cuenta y lo sustituye con una cita de un abogado de Castillo: