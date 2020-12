Debido a que el presidente no firmó el proyecto de ley antes de la medianoche del sábado, aquellos en el Programa de Asistencia por Desempleo Pandémico y el Programa de Compensación por Desempleo de Emergencia Pandémica probablemente perderán sus pagos para la última semana del año. Y todos los trabajadores despedidos podrían perder una semana de la mejora federal de US$ 300. Esto se debe a que los estados no pueden brindar beneficios durante las semanas que comienzan antes de que se autoricen los programas.

En detalle, la legislación dispone $900,000 millones para mitigar la devastación causada por la pandemia del coronavirus a personas, pequeñas empresas e instituciones, así como un ejercicio presupuestario por $1.4 billones (trillions en inglés) para proveer al gobierno federal con los fondos suficientes hasta que en septiembre del 2021 termine el año fiscal en curso.

El paquete incluye un cheque de $600 por cada adulto y menor elegibles y, en esta ocasión, beneficia a familias de estatus migratorio mixto que fueron excluidas del primero pese a que algunos de sus miembros son ciudadanos o residentes con un número de Seguro Social válido como estipula la ley.

También contempla más beneficios federales por desempleo de $300 por semana que se suman a los que entregan habitualmente los estados, dinero para las escuelas y ayudas para inquilinos que tengan dificultad para pagar su arriendo.