¿Pueden las empresas exigir la vacunación contra el COVID-19?

Sin embargo, no podemos olvidar que en la Florida existe la ley At Will Employment, que permite al empleador despedir en cualquier momento y por cualquier razón.

Para Manny Díaz, senador estatal de la Florida, es muy importante respetar la libertad individual de la persona y más que todavía no se conocen los posibles efectos secundarios de la vacuna.

Además, añadió que en el gobierno estatal todavía queda mucho por ver y hacer al respecto y que en las próximas semanas abordarán estas cuestiones.

Según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la agencia Associated Pess, sólo

la mitad de los adultos estadounidenses estarían dispuestos a poner el hombro cuando les toque el turno de la vacuna.

De la otra mitad, una parte dice no estar seguros y la otra parte dice categóricamente que no lo harán.