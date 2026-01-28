Corinthians vence 1-0 a Gotham FC en semifinal de Copa de Campeonas intercontinental

Gabi Zanotti de Corinthians celebra tras abrie el marcador en la semifinal de la Copa de Campeonas intercontinental ante Gotham FC, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP

La capitana del Timão bajó un centro con el pecho y remató de zurda para batir a Ann-Katrin Berger, la arquera alemana del club de Nueva York, a los 82 minutos.

Había sido un juego desprolijo y de pocas ocasiones claras de gol para ambos equipos en el Gtech Community Stadium, el feudo del Brentford de la Liga Premier inglesa.

Gotham se clasificó para el torneo inaugural de la FIFA en virtud de conquistar la primera Copa de Campeones de la CONCACAF femenina. El equipo estadounidense tomó la iniciativa para abrir el marcador en la segunda mitad y Jaelin Howell provocó una intervención providencial de Leticia, la arquera de Corinthians.

Pero Corinthians se defendió con solvencia y el equipo brasileño supo dar el zarpazo. Tamires, lateral izquierda de 38 años, mandó el centro para que la jugadora más veterana en el campo anotara el gol decisivo.

Gotham hizo un esfuerzo desesperado por empatar. Berger subió para un tiro libre en el tiempo de descuento, cuando uno de los integrantes del cuerpo técnico delCorinthians fue expulsado, presumiblemente por pedir demasiado frenéticamente el silbatazo final. Jaedyn Shaw mandó el tiro libre a la derecha del poste en la última acción del partido.

Fue el primer partido competitivo de Gotham desde que ganó el campeonato de la NWSL de Estados Unidos en noviembre.

Corinthians, campeonas de la Copa Libertadores, esperan a las ganadoras de la otra semifinal que se disputaba más tarde entre Arsenal y ASFAR de Marruecos, campeonas de África.

Tanto la final como el partido por el tercer lugar se jugarán el domingo en el estadio de Arsenal y las campeonas será acreedoras de un premio de 2,3 millones de dólares. Las subcampeones se embolsarán un millón.

La Copa de Campeones reúne a seis equipo. Se concibió debido al creciente número de competiciones de clubes regionales, lideradas por el éxito de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

Dos campeonas continentales fueron eliminadas en rondas anteriores: Auckland United de Oceanía y Wuhan Chegu Jiangda representando a Asia.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP