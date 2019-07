Corea del Sur realiza disparos disuasorios a aviones rusos

Según el gobierno surcoreano, un número no especificado de cazas de su fuerza aérea, entre ellos varios F-16, acudieron a la zona y lanzaron 10 bengalas y 80 proyectiles de ametralladora como advertencia.

Funcionarios de la defensa en Seúl dijeron que los aviones rusos abandonaron la zona tres minutos después, pero regresaron más tarde y violaron su espacio aéreo durante cuatro minutos. Los aviones surcoreanos lanzaron 10 bengalas y 280 proyectiles como advertencia, añadieron.

Corea del Sur dijo que era la primera vez que un avión militar extranjero violaba su espacio aéreo desde el fin de la Guerra de Corea de 1950-53.

La cancillería y el Estado Mayor Conjunto surcoreanos convocaron al embajador interino ruso y su agregado de defensa para protestar.

El ministerio de Defensa ruso dijo en un comunicado que sus aviones no penetraron en el espacio aéreo surcoreano. Añadió que los aviones surcoreanos no efectuaron disparos de advertencia, aunque sí realizaron “maniobras no profesionales” cerca de los aviones rusos y constituyeron una amenaza.

“Si los pilotos rusos sintieran que había una amenaza a la seguridad, hubieran respondido”, dijo el comunicado.

El asesor de seguridad nacional de la presidencia surcoreana, Chung Eui-yong, dijo al alto funcionario de seguridad ruso Nikolai Patrushev que Corea del Sur toma “muy en serio” la violación de su espacio aéreo y que tomará medidas “mucho más fuertes” si se repite el incidente, informó la presidencia.

La antigua Unión Soviética apoyó a Corea del Norte con armas durante la Guerra de Corea, en la que murieron millones de personas. En 1983, un avión militar de la URSS disparó un misil aire-aire a un avión de pasajeros surcoreano que ingresó por error en territorio soviético y mató a las 269 personas a bordo. Las relaciones entre Moscú y Seúl mejoraron gradualmente y se establecieron relaciones diplomáticas en 1990, un año antes del derrumbe de la URSS.