Corea del Sur: Fiscal independiente pide pena de muerte para el expresidente Yoon por ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un tribunal de Seúl dice que un fiscal independiente ha solicitado la pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por cargos de rebelión en relación con su imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

ARCHIVO - El entonces presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien enfrenta cargos de orquestar una rebelión cuando declaró la ley marcial el 3 de diciembre, llega para asistir a su juicio en el Tribunal de Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el lunes 12 de mayo de 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon, Billar, Archivo)
ARCHIVO - El entonces presidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien enfrenta cargos de orquestar una rebelión cuando declaró la ley marcial el 3 de diciembre, llega para asistir a su juicio en el Tribunal de Distrito Central de Seúl, en Seúl, Corea del Sur, el lunes 12 de mayo de 2025. (AP Photo/Ahn Young-joon, Billar, Archivo) AP

El Tribunal del Distrito Central de Seúl informó que el equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk hizo la solicitud en una audiencia el martes.

Destituido de su cargo el pasado abril, Yoon enfrenta juicios penales por su efímero fiasco de la ley marcial y otros escándalos relacionados con su tiempo en el cargo.

Los cargos de que dirigió una rebelión son los más significativos.

Se espera que el tribunal emita un veredicto sobre Yoon en febrero.

Yoon sostiene que su decreto fue un intento desesperado pero pacífico de concienciar al público sobre lo que consideraba el peligro del opositor Partido Democrático liberal, que utilizó su mayoría legislativa para obstruir su agenda y complicar los asuntos del Estado.

Yoon calificó al Parlamento controlado por la oposición como “un nido de criminales” y “fuerzas antiestatales”. Pero los legisladores se apresuraron a objetar la imposición de la ley marcial en escenas dramáticas durante la noche, y suficientes de ellos, incluidos incluso aquellos dentro del partido gobernante de Yoon, lograron entrar a una sala de asambleas para votar en contra del decreto de Yoon.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

