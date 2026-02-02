Corea del Sur celebra el histórico Grammy del K-pop

El equipo de "KPop Demon Hunters" posa en la sala de prensa con el premio a la mejor canción escrita para medios visuales por "Golden" durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP) AP

La victoria del Grammy para "Golden" —de la película animada de Netflix "KPop Demon Hunters"—, que también compitió por la canción del año, podría ayudar a fortalecer la presencia del K-pop en Estados Unidos y mejorar las perspectivas del género en futuros premios, comentó el crítico musical Lim Hee-yun.

La victoria a la mejor canción para medios visuales coronó una noche muy visible para el K-pop en los Grammy, una institución donde el género ha sido subestimado durante mucho tiempo a pesar de su enorme seguimiento internacional.

Rosé, del poderoso grupo femenino Blackpink, se unió al favorito de los Grammy Bruno Mars en el escenario para interpretar su megahit "APT.", que fue nominado a canción del año. El grupo femenino Katseye, creado por una asociación entre HYBE de Corea del Sur y el sello estadounidense Geffen Records, obtuvo dos nominaciones, incluyendo mejor artista nuevo, por su canción "Gabriela".

Los premios capturaron un momento en el que el K-pop está surgiendo como un fenómeno global impulsado por la juventud y atrayendo cada vez más interés de las industrias cinematográfica y musical de Estados Unidos.

Los estudios estadounidenses de legado, que luchan por llegar a audiencias más jóvenes, han tomado nota de la fuerza viral del K-pop en las redes sociales y plataformas de formato corto, un impulso llevado a colaboraciones como la de Rosé y Bruno Mars y proyectos como Katseye y "KPop Demon Hunters", según Lim Hee-yun.

Existe un debate sobre si "Golden", una canción pop en inglés de una película de Sony Pictures Animation, califica como K-pop. Aun así, el premio Grammy provocó alegría en Corea del Sur, donde la película inspiró ramen temático de Demon Hunters y aumentó el turismo a las antiguas murallas de la fortaleza de Seúl y otros sitios culturales presentados en la película.

"Se siente irreal", dijo Kim Na-young, una mujer de 50 años que afirmó haber visto la película al menos cinco veces. "Sony la hizo, Netflix la lanzó, pero la película definitivamente trataba sobre Corea".

"Actuación vocal sobresaliente"

"KPop Demon Hunters" sigue a los tres miembros del grupo femenino coreano ficticio HUNTR/X mientras usan su música y habilidades en artes marciales para mantener a los demonios fuera del mundo humano.

La película se convirtió en el lanzamiento más popular de Netflix de todos los tiempos, con canciones como "Golden" y "Soda Pop" escalando las listas de música globales y sus personajes convirtiéndose en opciones populares de disfraces de Halloween en Estados Unidos. Las cantantes detrás de HUNTR/X —Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami— ganaron un gran número de seguidores.

Después de ganar su premio en la Premiere de los Grammy, los compositores de "Golden" pronunciaron su discurso de aceptación tanto en inglés como en coreano, destacando su atractivo bilingüe.

"Esto es simplemente una locura porque es como un momento histórico para, ya sabes, ser coreano-estadounidense", dijo Ejae, quien coescribió y proporcionó la voz principal para la canción. "Es una canción que también representa a Corea".

Algunos surcoreanos vieron la victoria del Grammy como el último momento significativo que marca el ascenso de la cultura pop surcoreana, siguiendo el triunfo del Oscar en 2020 de "Parasite" ("Parasitos") de Bong Joon Ho.

"Cuando Parasite ganó, se sintió como si la cultura surcoreana hubiera entrado en el mainstream global. La victoria del Grammy lleva ese reconocimiento aún más lejos", dijo Park Jeong-eon, de 48 años, recordando viajes al extranjero en los años 2000 cuando sentía que Corea del Sur era poco conocida.

Seo Ga-yeon, quien estudia K-pop en una universidad, dijo que podía relacionarse emocionalmente con la historia personal de Ejae, quien luchó como joven aprendiz de K-pop en Corea del Sur antes de establecerse como artista en Estados Unidos.

"Creo que fue sobre todo su actuación vocal sobresaliente —rebosante de emoción, como si estuviera cantando sobre su propia vida, casi como un grito— lo que hizo que 'Golden' fuera un éxito", dijo Seo.

El gobernante Partido Democrático de Corea del Sur dijo que la victoria del Grammy fue un momento históricamente significativo en el que el K-pop "finalmente superó la barrera de los Grammy de larga data".

Mayor conciencia del K-pop

La Academia de Grabación había pasado por alto durante mucho tiempo a los grandes actos de K-pop como BTS. Algunos analistas cuestionan si "Golden" debería considerarse realmente la primera victoria del Grammy para el K-pop.

"La película, por supuesto, usó el K-pop como material y ayudó a llevarlo a la atención global, pero siento que hay una distancia entre 'Golden' y el K-pop", dijo Jinmo Lim, otro crítico musical, quien describió el triunfo en los Grammy como un reconocimiento del creciente atractivo internacional del K-pop más que una victoria para el género en sí.

Lim Hee-yun dijo que "Golden" suena más como pop estadounidense —"Katy Perry o Lady Gaga en sus inicios"— que una pista típica de ídolo de K-pop, lo que puede haber ayudado a llegar a una audiencia más amplia. Mientras que los grupos de K-pop generalmente tienen cuatro o más miembros que rotan partes vocales para involucrar a los fanáticos, "Golden" es llevada casi en su totalidad por una sola vocalista principal.

La composición del grupo, la precisión en el estilo, la coreografía y los fanáticos apasionados, casi religiosos, son elementos clave que definen el K-pop, dijo, aunque el género se ha vuelto cada vez más difícil de definir musicalmente.

"Para las personas que sabían poco sobre el K-pop, o solo habían oído hablar de BTS o Blackpink, 'KPop Demon Hunters' ciertamente aumentó la conciencia sobre el mundo del K-pop e incluso despertó interés en viajar a Corea del Sur", dijo Lim Hee-yun. "Es probable que los grupos de K-pop reciban mucha más atención en el futuro de lo que habrían recibido sin la película."

