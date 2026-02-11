Corbin Carroll se pierde el Clásico Mundial por fractura en la mano, confirma fuente AP

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 7 de septiembre del 2025, Corbin Carroll de los Diamondbacks de Arizona en la primera entrada del juego ante los Medias Rojas de Boston. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo) AP

Carroll será operado este mismo día y se perderá un tiempo considerable durante los entrenamientos de primavera, según confirmó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado la lesión.

No se sabe si Carroll, de 25 años, regresará a tiempo para el día inaugural de los D-backs. Se esperaba que fuera parte del equipo de Estados Unidos que disputará el Clásico.

Carroll fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2023. Bateó para .259 con 31 jonrones, robándose 32 bases, la temporada pasada. Lideró las Grandes Ligas con 17 triples.

MLB.com fue el primer medio en reportar la lesión de Carroll.

