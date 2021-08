Corbin Burnes

urn:publicid:ap.org:565c890e3af548c1918f73950cbee8b0CERVECEROS-GIGANTES2021-08-31T05:21:58.540Z2021-08-31T05:21:49ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reservedCorbin BurnesCorbin BurnesJeff ChiuSTAFFJCCaption Writercfuentes|File|Filed|8/31/2021 5:21:49 AMEDITORThe Associated PressEl pitcher de los Cerveceros de Milwaukee Corbin Burnes reacciona tras ponchar al jugador de los Gigantes de San Francisco Buster Posey para poner fin al sexto inning de su juego de béisbol, el lunes 30 de agosto de 2021. (AP Foto/Jeff Chiu) TrueJeff ChiuJCcfuentes|File|Filed|8/31/2021 5:21:49 AMASSOCIATED PRESSCorbin BurnesCorbin BurnesCorbin Burnes-----SPANFXPB109CERVECEROS-GIGANTES21243192543640PhotoAP2021-08-31T03:44:05Zurn:publicid:ap.org:565c890e3af548c1918f73950cbee8b00Usable2021-08-31T05:21:49Z