Captado en cámara un ladrón que regreso al mismo restaurante que había robado 3 semanas antes

El detalle está en que en esta oportunidad no corrió con la misma suerte.

No había pasado ni un mes del primer robo, cuando el implicado irrumpió en el restaurante por la misma ventana que entró la vez pasada

Impactado quedó el propietario del restaurante italiano Coral House, ubicado en la avenida 17 y Coral Way , cuando el pasado viernes, poco después de las 3:30 de la madrugada, se despertó con una notificación tras la activación de la alarma del establecimiento.

Al revisar las cámaras de vigilancia observó que un hombre había entrado a robar al lugar. Sin embargo no se trataba de cualquier delincuente, sino del mismo que hace exactamente tres semanas irrumpió en el negocio y robó $1,000 en efectivo de la caja registradora.

“Estaba en shock, la primera vez me sorprendió, pero esta vez fue increíble, es el mismo hombre, vestido igual, que hizo lo mismo para entrar al restaurante, yo no puedo creer que haya regresado prácticamente dos semanas después”, dijo Stefano Cavinato, propietario del restaurante Coral House.

Y a pesar de intentarlo, en esta oportunidad el implicado no logró llevarse nada del local.

Y es que, luego del primer robo, el dueño no volvió a dejar dinero en efectivo en la caja registradora.

“Esta vez la alarma se activó 30 segundos después que el hombre entró al restaurante y aunque registró todo rápidamente, también corrió rápidamente antes que llegara la policía”, agregó Cavinato.

El sistema de vigilancia del restaurante fue reforzado, y a diferencia del vídeo correspondiente al robo del 30 de enero, en este se logra observar con más detalles al sospechoso.

La pérdida generada tras este segundo robo fue la reparación de los cristales de la ventana, valorados en $500.

El propietario del restaurante manifestó sentir una profunda indignación al vivir esta historia por segunda vez.

“Te sientes vulnerable, pensé que este hombre estaría asustado porque la policía está involucrada en la investigación, pero no, y aunque no logró llevarse nada, igual me siento mal”, expreso el dueño.

La policía de Miami investiga ambos casos y le piden a cualquier persona con información que pueda ayudar que llame a Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-TIPS (8477).

Victoria Joseph | americateve.com