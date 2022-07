Viral: bronca entre clientes y trabajadores de Coppelia en La Habana

No obstante, muchos internautas coinciden en que la culpa no es de los dependientes, sino del país que permite que se venda un producto de tan mala calidad a su población, justificándose con la escasez de materias primas para la industria a causa del “bloqueo”.

Sin embargo, no es un secreto que la oferta cada vez es peor. El helado muchas veces no tiene consistencia, es hielo puro sin una pizca de leche y no se distinguen los tipos de sabores

Además, hay quejas como que luego de pasar horas de cola bajo el sol para entrar al lugar, cuando logras ser atendido, solo queda un sabor de los que exhibían y no puedes pedir más de una especialidad.

De igual forma, se suman otras dificultades. Coppelia, una de las pocas opciones asequibles que tiene el pueblo trabajador, está lleno de moscas, las mesas están sucias, hay mal olor por la mugre de los baños, el agua de beber la sirven caliente y constantemente se está a merced del maltrato por parte de los trabajadores.

No obstante, la pérdida de valores y el deterioro social en la Cuba actual es un tema que a diario llama la atención de muchos. Una vez más, un pueblo sumido en la miseria y en la escasez saca lo peor que lleva dentro.

Fuente: periodicocubano.com