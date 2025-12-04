Copa Libertadores, elecciones, Shakira y otras fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Compartir en:









ARCHIVO - Un hombre sostiene una pierna ortopédica en alto entre aficionados del Flamengo brasileño que animan a su equipo en su victoria sobre el Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada en Lima, Perú, en una pantalla gigante instalada en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el 29 de noviembre de 2025. (AP Foto/Bruna Prado, archivo) AP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continuó con su agenda pública, mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región, la más numerosa en generaciones, una medida vista por muchos como una táctica para presionar al mandatario para que renuncie.

El Flamengo de Brasil ganó la Copa Libertadores en Lima, Perú, y Shakira actuó en Montevideo, Uruguay.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de Mëxico.

