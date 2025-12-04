americateve

Copa Libertadores, elecciones, Shakira y otras fotos de la semana en América Latina y el Caribe

Honduras celebró elecciones presidenciales, con dos candidatos conservadores muy igualados a la espera de que finalice el conteo de los votos, que comenzó tras los comicios del domingo.

ARCHIVO - Un hombre sostiene una pierna ortopédica en alto entre aficionados del Flamengo brasileño que animan a su equipo en su victoria sobre el Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada en Lima, Perú, en una pantalla gigante instalada en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el 29 de noviembre de 2025. (AP Foto/Bruna Prado, archivo)
ARCHIVO - Un hombre sostiene una pierna ortopédica en alto entre aficionados del Flamengo brasileño que animan a su equipo en su victoria sobre el Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada en Lima, Perú, en una pantalla gigante instalada en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, el 29 de noviembre de 2025. (AP Foto/Bruna Prado, archivo) AP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continuó con su agenda pública, mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región, la más numerosa en generaciones, una medida vista por muchos como una táctica para presionar al mandatario para que renuncie.

El Flamengo de Brasil ganó la Copa Libertadores en Lima, Perú, y Shakira actuó en Montevideo, Uruguay.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de Mëxico.

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

