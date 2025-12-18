americateve

Copa Africana obliga a equipos de la Liga Premier a adaptarse sin sus estrellas

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Mohamed Salah se ausentará hasta un mes, costándole a Liverpool su máximo goleador histórico en la Liga Premier

Manchester United no tendrá a Bryan Mbeumo, su atacante más potente, junto con otras dos figuras clave.

Nada comparado con el Sunderland, un equipo recién ascendido que está superando las expectativas en la máxima categoría de Inglaterra, y que no contará con seis jugadores.

La Copa Africana de Naciones está pasando factura a la Liga Premier, pues algunas de sus máximas estrellas se dirigen al torneo que se disputa en medio de la temporada. Y este fin de semana es la primera ronda de partidos en la que los equipos tendrán que prescindir de esos jugadores.

Es desafortunado que la AFCON pueda ser vista como una molestia para muchos clubes en Europa, aunque el fútbol internacional en general puede ser visto de esa manera por los clubes que buscan ganar títulos. Pero al menos la Copa del Mundo, el Campeonato Europeo o la Copa América se celebran durante la temporada baja.

La AFCON se celebra tradicionalmente en enero-febrero, pero este año se adelantó y comenzará el domingo 21 de diciembre y concluirá el 18 de enero. Esto significa menos interrupciones para las ligas de España, Alemania y Francia, que tienen descansos invernales entre diciembre y enero.

Pero la Liga Premier se sigue disputando durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, con la tensión añadida de la Copa FA en uno de los períodos más ocupados de la campaña.

Equipos como Liverpool y United tienen plantillas lo suficientemente profundas para hacer frente a la pérdida de jugadores clave como Salah y Mbeumo. Pero podría tener un impacto importante en clubes como el Sunderland, que está a solo dos puntos de los cuatro primeros después de un comienzo de temporada sobresaliente.

Arthur Masuaku, Noah Sadiki, Bertrand Traore, Habib Diarra, Chemsdine Talbi y Reinildo Mandava participarán en la Copa Africana en Marruecos.

Sunderland es un caso atípico con tantos jugadores disputando el torneo africano, pero otros equipos como el Crystal Palace, la pérdida de solo un jugador —Ismaila Sarr— es potencialmente significativa, dada su importancia para el equipo. Del mismo modo, Brighton perderá al mediocampista Carlos Baleba.

Burnley, penúltimo en la clasificación, no tendrá tres jugadores y lo mismo ocurre con Fulham.

Notablemente, en la parte superior de la tabla, Arsenal no tiene jugadores en la AFCON, al igual que Aston Villa y Chelsea, que están en la lucha por el título, lo cual podría ser decisivo en el próximo mes.

Partidos clave

El sábado, el Arsenal, que es primero, viaja para enfrentar al Everton, mientras que el City, que es segundo, juega en casa contra West Ham. Liverpool buscará ganar partidos de liga consecutivos por primera vez desde septiembre cuando el campeón defensor enfrente al Tottenham.

Aston Villa y United se enfrentan el domingo.

Fuera del campo

Se esperan más protestas cuando el Wolverhampton, que es último, juegue.

En el fondo de la clasificación y con la certeza de ser relegado, los Wolves igualarán el récord de Sheffield United del 2020-21 de 17 partidos sin ganar desde el inicio de una temporada en la Liga Premier si no logran vencer el sábado al Brentford en casa.

Hubo protestas en el último partido en casa de Wolves contra Manchester United este mes y, a pesar de una actuación valiente en Arsenal la semana pasada, el equipo de Rob Edwards está a 14 puntos de la salvación.



James Robson está en https://x.com/jamesalanrobson



Fútbol de AP: https://apnews.com/hub/soccer

FUENTE: AP

