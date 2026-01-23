Cooper Kupp sigue siendo clave para Seahawks antes del juego de campeonato NFC contra su exequipo

Cooper Kupp, receptor abierto de los Seahawks de Seattle, se coloca el casco durante el entrenamiento en las instalaciones del equipo de cara al juego de campeonato de la NFC en contra de los Rams de Los Ángeles, el viernes 23 de enero de 2026, en Renton, Washington. (AP Foto/Maddy Grassy) AP

En un cálido día de enero en la Ciudad Esmeralda, Kupp se presentó ante un grupo de reporteros en camiseta sin mangas después de hacer un comentario ingenioso, tal como lo ha hecho a menudo en su primera temporada en Seattle. Pero para quien lo conoce bien, difícilmente es una fachada que muestra ante la prensa.

Es una extensión de quien es y siempre ha sido el Kupp de 32 años, en su noveno año en la NFL, antes del juego de campeonato de la Conferencia Nacional del domingo entre los Seahawks y su antiguo equipo, los Rams de Los Ángeles. Él es consistentemente optimista.

"Es la misma persona todos los días, y puedes contar con él", dijo el corredor de los Seahawks Cam Akers, quien también fue compañero de equipo de Kupp en los Rams. "Puedes contar con él para estar exactamente donde necesitas que esté en el momento adecuado cada vez. Así que, consistencia, ser un verdadero líder sin tener que decir mucho".

Sin embargo, el juego de Kupp habló mucho durante ocho prolíficas temporadas con los Rams. No solo fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl 56, sino que también ganó el premio al Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2021 y la triple corona de recepciones durante esa campaña de campeonato.

Las lesiones lo afectaron en sus últimos tres años en Los Ángeles y eso contribuyó a su liberación por parte de los Rams el año pasado. Ahora en Seattle, sus repeticiones de práctica fueron limitadas para ayudarlo a tener una temporada completa, lo cual casi logró al participar en 16 de 17 juegos y acumular la segunda mayor cantidad de yardas por recepción en el equipo con 593.

El entrenador en jefe Mike Macdonald ha apreciado no solo el estándar que Kupp ha establecido para los otros receptores de los Seahawks, sino también su disponibilidad.

"¿Te sorprende que el tipo se haya puesto en posición de jugar un gran nivel de fútbol americano? Ni un poco", dijo Macdonald. "Hemos tenido un plan para él. Probablemente, al principio de su carrera, la cantidad de carga de trabajo que ponía a diario, creo que eso pudo haberle pasado factura. Pero ha sido realmente inteligente".

A cambio, Kupp ha sido integral no solo para el juego aéreo de los Seahawks, sino también para su ataque terrestre que terminó la temporada empatado en el décimo lugar con más yardas (2.096) en la NFL. Kupp recibió elogios del coordinador ofensivo Klint Kubiak y de sus compañeros receptores por su disposición a bloquear.

"Tiene un cerebro fenomenal digno del Salón de la Fama, y es un tipo que ha hecho muchas jugadas para nosotros", dijo Kubiak. "Recibe mucho crédito por la forma en que bloquea, y debería. Pero ha hecho algunas jugadas realmente grandes en el juego de pase, y vamos a seguir confiando en él allí".

Aunque ha estado encantado con el éxito de los Seahawks en una temporada en la que tuvieron la mayor cantidad de victorias en temporada regular (14) en la historia de la franquicia, Kupp lamentó haber acumulado la segunda menor cantidad de yardas por recepción de su carrera en una temporada.

"Al final del día, voy a salir y ejecutar lo que se me pida", dijo Kupp. "... Como cualquiera, todos quieren venir aquí y tener 1.500 yardas en un año, todos quieren anotar diez touchdowns. Es solo que quieres el balón en tus manos".

Aun así, Kupp reconoce la "increíble historia" que le espera. Si los Seahawks quieren avanzar al Super Bowl, primero tendrán que vencer a su equipo anterior. A pesar de la personalidad burbujeante que posee Kupp, no es alguien que busque llamar la atención sobre sí mismo.

"Todos tenemos una historia", dijo Kupp. "Todos estos chicos que pisan el campo, todos han tenido una historia que los ha llevado a este punto. Todos han tenido este viaje de lo que ha sido este año para ellos, lo que han sido los últimos años para llegar a este punto. La mía es solo una de 53".

