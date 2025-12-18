americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cooper Flagg y Anthony Davis lideran a Mavericks hacia victoria 116-114 sobre Pistons en prórroga

DALLAS (AP) — Cooper Flagg anotó 23 puntos y consiguió diez rebotes, Anthony Davis sumó 15 unidades y los Mavericks de Dallas se recuperaron el jueves para vencer 116-114 a los Pistons de Detroit en la prórroga después de desperdiciar una ventaja de 18 puntos en el tercer cuarto.

Cooper Flagg, alero de los Mavericks de Dallas, reacciona en el partido ante los Pistons de Detroit, el jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/Tony Gutiérrez)
Cooper Flagg, alero de los Mavericks de Dallas, reacciona en el partido ante los Pistons de Detroit, el jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Flagg, quien cumplirá 19 años el domingo, está promediando 25,4 puntos en sus últimos ocho duelos. Los Mavericks (11-18) han ganado seis de sus últimos ocho encuentros.

Cade Cunningham registró 29 puntos, diez rebotes y diez asistencias para su tercer triple-doble de la temporada con los Pistons (21-6), líderes del Este, quienes han tenido un récord de 6-4 tras comenzar con 15-2. Jalen Duren sumó 17 puntos y 13 rebotes.

El alley-oop de Davis ante un servico de Flagg puso a Dallas adelante 114-112 con 3:10 minutos restantes en el tiempo extra. Después de que el tiro de Cunningham empató el marcador con 1:49 por jugar, la clavada de Davis con 1:32 fue la última anotación del partido.

Una flotadora de Cunningham con siete segundos restantes no entró, dejándolo con dos encestes en siete disparos durante el tiempo extra. Duren tomó el rebote, falló un tiro debajo del aro, y Davis capturó el rebote con 0,9 segundos restantes.

Los Pistons jugaron sin dos titulares gran parte de la noche. Ausar Thompson fue expulsado al final de la primera mitad tras reclamar una falta y hacer contacto con el oficial árbitro John Goble, y Duncan Robinson salió después de lesionarse una rodilla al inicio del tercer periodo.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter