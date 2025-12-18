Cooper Flagg y Anthony Davis lideran a Mavericks hacia victoria 116-114 sobre Pistons en prórroga

Compartir en:









Cooper Flagg, alero de los Mavericks de Dallas, reacciona en el partido ante los Pistons de Detroit, el jueves 18 de diciembre de 2025 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

Flagg, quien cumplirá 19 años el domingo, está promediando 25,4 puntos en sus últimos ocho duelos. Los Mavericks (11-18) han ganado seis de sus últimos ocho encuentros.

Cade Cunningham registró 29 puntos, diez rebotes y diez asistencias para su tercer triple-doble de la temporada con los Pistons (21-6), líderes del Este, quienes han tenido un récord de 6-4 tras comenzar con 15-2. Jalen Duren sumó 17 puntos y 13 rebotes.

El alley-oop de Davis ante un servico de Flagg puso a Dallas adelante 114-112 con 3:10 minutos restantes en el tiempo extra. Después de que el tiro de Cunningham empató el marcador con 1:49 por jugar, la clavada de Davis con 1:32 fue la última anotación del partido.

Una flotadora de Cunningham con siete segundos restantes no entró, dejándolo con dos encestes en siete disparos durante el tiempo extra. Duren tomó el rebote, falló un tiro debajo del aro, y Davis capturó el rebote con 0,9 segundos restantes.

Los Pistons jugaron sin dos titulares gran parte de la noche. Ausar Thompson fue expulsado al final de la primera mitad tras reclamar una falta y hacer contacto con el oficial árbitro John Goble, y Duncan Robinson salió después de lesionarse una rodilla al inicio del tercer periodo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP