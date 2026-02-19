americateve

Cooper Flagg se perderá otro partido de los Mavericks por lesión en pie

MINNEAPOLIS (AP) — El novato de los Mavericks de Dallas Cooper Flagg se perderá el primer partido del equipo tras la pausa del Juego de Estrellas, el viernes en Minnesota, debido a un esguince en la parte media del pie izquierdo.

Esa misma lesión dejó fuera del Juego de Estrellas en Ascenso a Flagg, primer seleccionado general del draft.

El entrenador Jason Kidd les comentó el jueves a los reporteros en Minnesota que la condición de Flagg se analizará día a día.

El jugador de 19 años también fue descartado para el último partido antes de la pausa, contra los Lakers de Los Ángeles. Se lesionó el 10 de febrero, en una derrota en Phoenix.

El equipo informó que una resonancia magnética reveló la lesión de Flagg. La derrota de los Mavericks ante los Lakers fue la novena consecutiva. Es la racha de tropiezos más larga del club desde 1998.

Durante la pausa del Juego de Estrellas, Flagg asistió a dos partidos de Duke, su alma máter. Ahí se vio a Flagg con una bota ortopédica para caminar el sábado, cuando los Blue Devils vencieron a Clemson, pero no la llevaba en una foto que el equipo publicó el jueves en X.

En esa imagen aparecía preparándose para abordar el avión rumbo al viaje para enfrentar a los Timberwolves. Dallas tiene dos partidos más como visitante después de ese duelo.

Los Mavericks (19-35) están fuera en la carrera por los playoffs de la Conferencia Oeste y se encaminan a la lotería del draft por segundo año consecutivo. Dallas convirtió una probabilidad del 1,8% en los derechos de selección de Flagg el verano pasado.

El del viernes será el sexto partido que se pierde Flagg, quien promedia 20,4 puntos y 6,6 asistencias por partido. El primer encuentro profesional que se perdió fue por una enfermedad en noviembre.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

EEUU concentra mayor despliegue aéreo en Oriente Medio desde 2003 ante tensión nuclear con Irán

