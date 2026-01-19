americateve

Cooper Flagg regresa para ayudar a Mavericks a aplastar 114-97 a Knicks entre abucheos

NUEVA YORK (AP) — Max Christie anotó un máximo de la temporada con 26 puntos, Cooper Flagg sumó 18 en su primer partido profesional en el Madison Square Garden y los Mavericks de Dallas lograron una victoria de 114-97 el lunes sobre los Knicks de Nueva York, quienes fueron abucheados frecuentemente en la primera mitad al verse en desventaja por 30 puntos.

Cooper Flagg, centro arriba, de los Mavericks de Dallas, se enfila a la canasta superando a Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 19 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith)
Cooper Flagg, centro arriba, de los Mavericks de Dallas, se enfila a la canasta superando a Karl-Anthony Towns (32), de los Knicks de Nueva York, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 19 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith)

Los Knicks perdieron su cuarto partido consecutivo y el noveno en 11 juegos, incluso con Jalen Brunson y Josh Hart de regreso tras lesiones de tobillo para devolverles su fuerza completa.

Mientras tanto, los Mavericks no cuentan con numerosos jugadores lesionados, pero los que se presentaron sacaron a los Knicks de la cancha en la primera mitad para ganar su tercer partido consecutivo. Flagg se había perdido los dos anteriores, ambas victorias sobre Utah, por un esguince en el tobillo izquierdo. La primera selección del draft también tuvo siete rebotes, mientras que Naji Marshall anotó 18 unidades.

Karl-Anthony Towns tuvo 22 tantos y 18 rebotes para los Knicks, y Brunson también anotó 22 puntos. Mitchell Robinson sumó 12 unidades y 15 rebotes.

Los Knicks ganaron la Copa NBA en diciembre y tenían un récord de 23-9 al entrar en su último juego del mes. Han caído a 25-18 y comenzaron a jugar el lunes en tercer lugar en la Conferencia Este en la primera temporada del entrenador Mike Brown.

___

FUENTE: AP

