Continúa búsqueda de sobrevivientes de inundaciones en Brasil; sube a 64 cifra de muertos

Residentes retiran sus pertenencias del lugar donde se registraron derrumbes de casas por las fuertes lluvias e inundaciones, en el barrio Parque Burnier de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil, el miércoles 25 de febrero de 2026. (Foto AP/Silvia Izquierdo) AP

Las lluvias torrenciales, que comenzaron tarde el lunes, han causado estragos en partes de las ciudades de Juiz de Fora y Uba, a unos 310 kilómetros (192 millas) al norte de Río de Janeiro. A lo largo de la semana, los rescatistas han estado asistiendo a las víctimas y recuperando cadáveres.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais indicó que cinco personas están desaparecidas, y más de 5.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará la región devastada el sábado para reunirse con líderes locales, según un comunicado del palacio presidencial.

El gobierno federal ha autorizado la liberación de alrededor de 3,4 millones de reales (660.000 dólares) para labores de reconstrucción y asistencia humanitaria.

Casi una cuarta parte de la población de Juiz de Fora —alrededor de 540.000 personas— vive en lugares que han sido identificados como de riesgo ante peligros naturales relacionados con la tierra y el agua, de acuerdo con un informe de 2023 de Cemaden, una agencia del gobierno brasileño que monitorea los desastres naturales.

El instituto de meteorología de Brasil, Inmet, ha advertido de un “gran peligro” de más mal tiempo en partes de Minas Gerais, así como en otros estados brasileños, incluidos Río y São Paulo. Esas zonas corren riesgo de deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones importantes, señalaron los meteorólogos.

Imágenes de la noche del jueves mostraron torrentes de agua marrón fluyendo por Paraty, un punto turístico y antigua ciudad colonial, también en el sureste de Brasil. Las autoridades pidieron a los residentes evitar las zonas inundadas y las laderas, y no refugiarse bajo los árboles debido al riesgo de descargas de rayos.

Los científicos afirman que el clima extremo ocurre con mayor frecuencia debido al cambio climático causado por el ser humano.

Las grandes inundaciones en el estado sureño brasileño de Rio Grande do Sul en mayo de 2024 provocaron la muerte de al menos 185 personas y arrasaron con casi todo lo necesario para la actividad económica, desde comercios hasta fábricas, granjas y ranchos. Las pérdidas financieras superaron los 10.000 millones de reales (1.900 millones de dólares).

Greenpeace Brasil pidió el viernes en Instagram acciones que preparen a las ciudades para el cambio climático y garanticen la protección de las poblaciones vulnerables.

“Evitar tragedias como las que están ocurriendo actualmente en ciudades de Minas Gerais y otros estados debe ser una prioridad”, manifestó la organización sin fines de lucro. “Los desastres también son el resultado de decisiones políticas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP