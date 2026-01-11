Continúa por 3er día la lenta liberación de prisioneros en Venezuela tras anuncio del gobierno

Una familiar abraza a Diógenes Angulo tras ser liberado de prisión el sábado 10 de enero de 2026, en San Francisco de Yare, Venezuela. Angulo fue detenido dos días antes de las elecciones presidenciales de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

Angulo salió libre en el tercer día de que familias se reunieran frente a las cárceles de Caracas y otras comunidades, con la esperanza de recibir avisos sobre la posible liberación de sus parientes después de que el gobierno venezolano se comprometiera a liberar a un número significativo de presos. Entre los detenidos que sus familiares esperan salgan de la cárcel hay miembros de la oposición política venezolana, activistas, periodistas y militares.

Angulo fue detenido dos días antes de los comicios presidenciales de 2024, luego de que publicó un video de una manifestación de la oposición en Barinas, el estado natal del fallecido mandatario Hugo Chávez. Tenía 17 años en ese momento.

“Gracias a Dios, voy a disfrutar de nuevo de mi familia”, dijo a The Associated Press, y agregó que los demás detenidos “están bien” y se encuentran muy esperanzados de ser liberados pronto. Su fe, señaló, le dio la fortaleza para seguir adelante durante su detención.

Minutos después de salir libre, el joven de 19 años se enteró de que el expresidente Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en una redada nocturna en Caracas.

El gobierno venezolano se comprometió el jueves a liberar a un número significativo de presos en lo que dijo era un gesto para buscar la paz. Pero las autoridades no han identificado ni ha ofrecido un recuento de los presos que esté sopesando liberar, ante lo cual grupos defensores de los derechos humanos están atentos a posibles indicios de información, y las familias ven pasar las horas sin recibir noticias de sus seres queridos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la liberación de personas detenidas por razones políticas se produjo a petición de Washington.

“Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos”, escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social. “¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse”.

Si lo olvidan, “no será bueno para ellos”, agregó Trump.

Hasta la noche del sábado, solo 16 personas encarceladas por razones políticas habían sido liberadas, según Foro Penal, un grupo de defensa de prisioneros en Venezuela; 804 permanecían encarceladas, dijo el grupo.

Un hermano de la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, una de las primeras en ser liberadas y que se trasladó inmediatamente a España, dijo en un comunicado que su liberación “no se trata de una libertad plena, sino de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad”. Las condiciones de su liberación le prohíben hablar con los medios.

“Esta situación no constituye exilio, ni una renuncia a sus derechos, sino que es parte de los acuerdos humanitarios y diplomáticos alcanzados para facilitar su liberación”, dijo José Manuel San Miguel sobre el traslado de su hermana a España.

Entre los miembros destacados de la oposición que fueron detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y permanecen en prisión se encuentran el exlegislador Freddy Superlano, el exgobernador Juan Pablo Guanipa, y Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado. El yerno del candidato presidencial opositor Edmundo González también sigue en la cárcel.

Una semana después de la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, los venezolanos alineados con el gobierno marcharon en varias ciudades del país exigiendo el regreso de Maduro y su esposa Cilia Flores. La pareja fue capturada y trasladada a Estados Unidos, donde enfrentan cargos que incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo. Ambos se declararon no culpables.

En Caracas, muchos manifestantes ondearon banderas venezolanas y corearon: “Maduro, aguanta, el pueblo se levanta”.

Hablando el sábado en un evento público del sector social en Caracas, la presidenta en funciones Delcy Rodríguez condenó nuevamente la acción militar de Estados Unidos.

En Venezuela “hay un gobierno, el del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro”, declaró Rodríguez. “No vamos a dejar de condenar la agresión criminal” del 3 de enero.

Después de la impactante acción militar que derrocó a Maduro, Trump declaró que Estados Unidos “dirigiría” el país sudamericano y exigió acceso a los recursos petroleros, que prometió usar “para beneficiar a la gente” de ambas naciones.

“Amo al pueblo venezolano y ya estoy haciendo que Venezuela sea próspera y segura de nuevo”, dijo Trump en su publicación del sábado.

Ambos gobiernos anunciaron el viernes que estaban evaluando la restauración de las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y la reapertura de sus respectivas misiones diplomáticas. Una delegación de Estados Unidos visitó Venezuela durante varias horas el viernes.

En medio de la expectativa mundial por el destino del país sudamericano, el canciller venezolano, Yván Gil, respondió el sábado al papa León XIV, quien el viernes pidió mantener la paz y “respetar la voluntad del pueblo de Venezuela”.

“Con respeto al Santo Padre y a su autoridad espiritual, Venezuela reafirma que es un país que construye, trabaja y defiende su soberanía con paz y dignidad”, refirió Gil en su cuenta de Telegram, e invitó al pontífice “a conocer más de cerca esta realidad”.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP