Contagios baten récord de 6 meses en Tokio a 2 días de JJOO

Alrededor del 23% de los japoneses está totalmente vacunado, muy por debajo del nivel que se considera efectivo para reducir el riesgo para la población.

Desde el inicio de la pandemia, Japón reportó alrededor de 84.800 contagios y más de 15.000 decesos, la mayoría desde la última ola en enero.

Los expertos advirtieron el miércoles que las infecciones en Tokio podrían empeorar en las próximas semanas. El doctor Norio Ohmagari, miembro del comité de expertos del gobierno metropolitano de la capital, señaló que la tasa diaria a de contagios en la región podría rondar los 2.600 en dos semanas si se mantiene el ritmo actual.

