americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Consorcio adquiere 75% de aerolínea paquistaní en importante medida hacia privatización

ISLAMABAD (AP) — Un consorcio liderado por una firma de inversión paquistaní adquirió el martes una participación del 75% en la aerolínea estatal Pakistan International Airlines durante una subasta televisada, marcando un paso importante en el esfuerzo del gobierno por privatizar la aerolínea nacional que ha estado generando pérdidas.

El consorcio Arif Habib presentó una oferta ganadora de 135.000 millones de rupias (482 millones de dólares) por la participación mayoritaria en PIA, que alguna vez fue considerada una de las principales aerolíneas de la región, pero que ha sufrido décadas de pérdidas financieras y mala gestión.

El ministro de Finanzas Muhammad Aurangzeb, hablando en la ceremonia de licitación, afirmó que el proceso de privatización fue transparente y competitivo. Esperaba que los nuevos propietarios ayudaran a revitalizar la aerolínea.

La venta cumple con una demanda del Fondo Monetario Internacional de privatizar la aerolínea como parte de reformas económicas más amplias vinculadas a programas de rescate financiero.

La subasta se produce dos meses después de que PIA reanudara los vuelos directos a Europa tras la decisión de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea de levantar una prohibición de cuatro años impuesta por preocupaciones de seguridad. La prohibición se introdujo en 2020, después de que 97 personas murieran cuando un avión de PIA se estrelló en Karachi.

Alguna vez vista como una aerolínea modelo, PIA se ha deteriorado a lo largo de los años debido a la interferencia política y al exceso crónico de personal. La aerolínea emplea a unos 300 trabajadores por avión en su flota de 32 aeronaves, una de las proporciones más altas de empleados por avión en la industria. La mayoría de las aerolíneas operan con menos de 200 empleados por avión, un punto de referencia común de productividad.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

Destacados del día

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Gobierno de Trump envía cartas de cobro a patrocinadores del PAROLE: deberán reembolsar Medicaid y otros beneficios

Con una fila de prisioneros encerrados en una celda de fondo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, habla durante una visita guiada al Centro de Confinamiento de Terroristas en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

"60 Minutes" retrasa emisión de reportaje crítico sobre política de deportación de Trump

Trabajadores en el techo de una casa en Anna, Texas, el 18 de diciembre del 2025. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU creció a un sorprendentemente fuerte ritmo anual del 4,3%

La sede del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en Washington el 5 de abril del 2009. (AP foto/Alex Brandon)

Medicaid pagó más de $207 millones por personas fallecidas; nueva ley podría solucionarlo

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Miami-Dade cierra el cerco: revocan licencias a 20 negocios sospechosos de comerciar con Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter