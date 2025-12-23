Consorcio adquiere 75% de aerolínea paquistaní en importante medida hacia privatización

Compartir en:









El consorcio Arif Habib presentó una oferta ganadora de 135.000 millones de rupias (482 millones de dólares) por la participación mayoritaria en PIA, que alguna vez fue considerada una de las principales aerolíneas de la región, pero que ha sufrido décadas de pérdidas financieras y mala gestión.

El ministro de Finanzas Muhammad Aurangzeb, hablando en la ceremonia de licitación, afirmó que el proceso de privatización fue transparente y competitivo. Esperaba que los nuevos propietarios ayudaran a revitalizar la aerolínea.

La venta cumple con una demanda del Fondo Monetario Internacional de privatizar la aerolínea como parte de reformas económicas más amplias vinculadas a programas de rescate financiero.

La subasta se produce dos meses después de que PIA reanudara los vuelos directos a Europa tras la decisión de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea de levantar una prohibición de cuatro años impuesta por preocupaciones de seguridad. La prohibición se introdujo en 2020, después de que 97 personas murieran cuando un avión de PIA se estrelló en Karachi.

Alguna vez vista como una aerolínea modelo, PIA se ha deteriorado a lo largo de los años debido a la interferencia política y al exceso crónico de personal. La aerolínea emplea a unos 300 trabajadores por avión en su flota de 32 aeronaves, una de las proporciones más altas de empleados por avión en la industria. La mayoría de las aerolíneas operan con menos de 200 empleados por avión, un punto de referencia común de productividad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP