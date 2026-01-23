Consejo de transición de Haití agrava el caos político al votar para destituir al primer ministro

ARCHIVO - El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, asiste a la toma de posesión del nuevo gobierno, en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de noviembre de 2024. (AP Foto/Odelyn Joseph, archivo) AP

Edgard Leblanc Fils hizo el anuncio en una conferencia de prensa con Leslie Voltaire, otro miembro del consejo, y dijo que la mayoría del comité tomó la decisión en una votación el jueves, desafiando los llamados del gobierno de Estados Unidos a mantener la estabilidad en el liderazgo del país caribeño. Ningún otro miembro del organismo participó en la comparecencia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló en un comunicado el jueves por la noche que mantener a Fils-Aimé en el cargo era "fundamental" para los esfuerzos de Haití para acabar con las pandillas que aterrorizan al país, y advirtió que cualquier político que respalde a las “bandas violentas” pagaría un alto precio.

Leblanc no explicó los motivos por los que el consejo retiró su apoyo a Fils-Aimé, a quien eligió para el cargo en noviembre de 2024. Pero apuntó que tendrían un sustituto en el plazo de 30 días "para encontrar la manera de restaurar por completo la seguridad y la estabilidad e iniciar un ciclo de desarrollo, corregir los errores del pasado y mirar hacia adelante".

"Sabemos que la decisión que tomamos es en interés del país y, en este sentido, nuestros amigos en la comunidad internacional tendrán que tomar nota de nuestras decisiones", afirmó Leblanc.

Voltaire indicó que el consejo eligió a Fils-Aimé en primer lugar —“no fueron los blancos quienes escogieron a Didier”— y también elegiría a su sucesor, así como a un nuevo gobierno, libre de interferencias extranjeras.

“Todo el mundo busca una solución haitiana a la crisis, pero cuando comenzamos a encontrar una solución haitiana a la crisis, la comunidad internacional interviene con todas sus fuerzas”, declaró Voltaire.

Y agregó que, aunque el consejo reconoce la capacidad y el entusiasmo de Fils-Aimé, “la población no obtiene lo que necesita”.

Reconociendo que el consejo está a punto de terminar su mandato, Voltaire agregó que la entidad quiere que “la segunda mitad se juegue con un buen equipo”. Y si los partidos políticos y el sector civil no dan con “el mejor entre los mejores" antes del 6 de febrero, “encontraremos una solución”.

El anuncio se produjo mientras el consejo enfrenta una creciente presión para celebrar elecciones generales por primera vez en una década. Se fijaron fechas provisionales para agosto y diciembre de este año para elegir a un presidente por primera vez desde que el Jovenel Moïse fuera asesinado en su casa en julio de 2021.

La violencia de las pandillas ha aumentado desde entonces y se estima que hombres armados controlan un 90% de la capital, Puerto Príncipe, y grandes zonas del centro del país. Entre enero y noviembre del año pasado se reportaron más de 8.100 asesinatos en una nación de casi 11 millones de habitantes, de acuerdo con Naciones Unidas, que advirtió que la cifra está por debajo de la real.

Leblanc dijo que quiere que las organizaciones políticas, la sociedad civil y el sector religioso se unan y decidan la mejor manera de gobernar el país después del 7 de febrero, la fecha en la que se supone que el consejo debe renunciar.

Michael Deibert, que ha escrito dos libros sobre Haití, advirtió que si el consejo no renuncia para esa fecha, “podría añadir otro elemento de volatilidad e incertidumbre en el escenario político en un país que ya lucha contra la ruptura del orden constitucional y con crisis de violencia e inseguridad increíblemente severas”.

También señaló que, en las próximas semanas, podría haber más agitación: “Las alianzas son muy cambiantes y transaccionales en la arena política en Haití”.

Ningún otro de los nueve miembros del consejo acudió a la conferencia de prensa del viernes. Siete de ellos tienen derecho a voto, y se necesitan cinco para lograr una mayoría.

No estaba claro si el actual líder del organismo, Laurent Saint-Cyr, apoyó la destitución del primer ministro. Saint-Cyr expresó en un comunicado a principios de semana que se opone a cualquier intento de socavar la estabilidad del gobierno antes del 7 de febrero.

También el viernes, un portavoz dijo que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló con Fils-Aimé para reafirmar el apoyo de la Casa Blanca a la estabilidad y seguridad del país, y apuntó que la violencia continuada de las pandillas solo puede detenerse con un liderazgo firme y consistente, con el pleno apoyo del pueblo haitiano.

Rubio también señaló que el consejo "debe disolverse el 7 de febrero sin que actores corruptos busquen interferir en el camino de Haití hacia un gobierno electo para su propio beneficio", indicó el portavoz adjunto Tommy Pigott.

___

Coto informó desde San Juan.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP