Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión sobre Gaza antes de Junta de Paz de Trump

La sesión de la ONU en Nueva York iba a realizarse el jueves, pero se adelantó después de que Trump anunciara la reunión de la junta para esa misma fecha y quedara claro que complicaría los planes de viaje de los diplomáticos que planeaban asistir a ambas. Es una señal sobre el posible conflicto entre el órgano más poderoso de las Naciones Unidas y la nueva iniciativa de Trump, cuyas ambiciones más amplias de mediar en conflictos globales han generado inquietud en algunos países ante la posibilidad de que intente rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Al ser consultado sobre lo que espera ver de las reuniones consecutivas de esta semana, el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, declaró a los periodistas: “Esperamos que la comunidad internacional detenga a Israel y ponga fin a su esfuerzo ilegal de anexión, ya sea en Washington o en Nueva York”.

Se espera que asistan, entre otros, los ministros de Exteriores del Reino Unido, Israel, Jordania, Egipto e Indonesia a la reunión mensual sobre Oriente Medio de los 15 miembros del consejo, después de que muchos países árabes e islámicos solicitaran la semana pasada que se abordaran Gaza y el controvertido proyecto israelí de asentamientos en Cisjordania antes de que algunos de ellos viajen a Washington.

La junta que presidirá Trump fue concebida originalmente como un pequeño grupo de líderes mundiales encargado de supervisar su plan de 20 puntos para el futuro de Gaza. Pero la ambiciosa nueva visión de que la junta actúe como mediadora de conflictos en todo el mundo ha sembrado escepticismo entre aliados importantes.

Aunque más de 20 países han aceptado hasta ahora una invitación para integrarse a la junta, socios cercanos como Francia, Alemania y otros, han optado por no sumarse y han renovado su respaldo a la ONU, que también atraviesa importantes reformas y recortes de financiación.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU, desestimó las preocupaciones sobre la Junta de Paz y dijo al presentador conservador de radio Hugh Hewitt, en una entrevista el lunes, que los países más relevantes, incluidos Qatar y Egipto —que están en contacto con la dirigencia de Hamás—, han aceptado la invitación.

“Todos esos países están en la Junta de Paz, cantando la misma melodía que Estados Unidos”, afirmó.

El Consejo de Seguridad se reunirá un día después de que casi todos sus 15 miembros —salvo Estados Unidos— y decenas de otros diplomáticos se unieran al embajador palestino Mansour mientras leía una declaración en nombre de 80 países y varias organizaciones que condenaba las más recientes acciones de Israel en Cisjordania, exigía una reversión inmediata y subrayaba una “fuerte oposición a cualquier forma de anexión”.

Israel, cuya misión ante la ONU no respondió a solicitudes de comentarios, está poniendo en marcha un controvertido proceso de regulación de tierras que profundizará su control en la Cisjordania ocupada. El ministro israelí de Energía, Eli Cohen, señaló que equivale a una “soberanía de facto” que bloqueará el establecimiento de un Estado palestino.

Palestinos indignados, países árabes y grupos de derechos humanos han calificado las medidas como una anexión ilegal del territorio, hogar de aproximadamente 3,4 millones de palestinos que lo reclaman para un futuro Estado.

La reunión de la ONU además está prevista a profundizar en el acuerdo mediado por Estados Unidos que entró en vigor el 10 de octubre, tras más de dos años de guerra entre Israel y Hamás. El Reino Unido, que actualmente ostenta la presidencia del consejo, indicó que la reunión incluirá informes de la jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, y de representantes de la sociedad civil israelí y palestina por primera vez desde los ataques del 7 de octubre.

Algunos aspectos del acuerdo han avanzado, entre ellos la liberación por parte de Hamás de todos los rehenes que mantenía y el aumento de la ayuda humanitaria que ingresa a Gaza, aunque la ONU afirma que el nivel es insuficiente. Se ha designado un nuevo comité tecnocrático para administrar los asuntos cotidianos de Gaza.

Pero los pasos más difíciles aún están por delante, incluida la implementación de una fuerza internacional de seguridad, el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

Trump dijo esta semana que los miembros de la Junta de Paz han prometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y que comprometerán a miles de efectivos para fuerzas internacionales de estabilización y policiales en el territorio. No dio detalles. El ejército de Indonesia afirma unos 8.000 de sus soldados estarán listos para finales de junio para un posible despliegue en Gaza.

