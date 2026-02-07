americateve

Consejo gobernante de Yemen nombra nuevo gabinete tras choques letales en el sur

EL CAIRO, Egipto (AP) — El jefe del consejo gobernante de Yemen nombró un nuevo gabinete semanas después de los enfrentamientos mortales en el sur del país y de la disolución de un grupo separatista.

Partidarios de los rebeldes hutíes corean consignas contra Israel y Estados Unidos durante un mitin en Saná, Yemen, el 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Osamah Abdulrahman)
Esos incidentes expusieron las fisuras en una coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

Rashad al-Alimi, jefe del Consejo de Liderazgo Presidencial, anunció el gobierno en un decreto presidencial publicado por la agencia noticiosa estatal SABA el viernes por la noche.

El ejecutivo, que cuenta con 35 miembros, está presidido por el primer ministro, Shae’a al-Zandani, quien también se desempeña como ministro de Exteriores. Solo hay dos mujeres: Afrah al-Zouba, como ministra de Planificación y Cooperación Internacional, y Ahd Jaasous, como ministra de Estado para Asuntos de la Mujer.

El mayor general Taher al-Aqili será el ministro de Defensa, y el mayor general Ibrahim Haidan liderará el Ministerio del Interior. Ambos supervisarán los esfuerzos respaldados por Arabia Saudí para desmantelar las milicias del Consejo Presidencial del Sur, que cuenta con el apoyo de Emiratos Árabes Unidos.

Yemen lleva más de una década sumido en una guerra civil que implica una compleja interacción de agravios sectarios y tribales y la participación de potencias regionales.

Los hutíes, alineados con Irán, controlan las regiones más pobladas del norte, incluida la capital, Saná. Por otra parte, una coalición informal de potencias regionales —que incluye a Arabia Saudí y Emiratos— ha respaldado al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

El Consejo de Transición del Sur es parte del banco contrario a los hutíes, pero quiere establecer un estado independiente en el sur de Yemen.

En diciembre, las fuerzas del CTS avanzaron hacia las provincias de Hadramout y Mahra, donde tomaron zonas e instalaciones ricas en petróleo y el palacio presidencial en Adén, la principal ciudad del sur. Expulsaron a las fuerzas afiliadas a las Fuerzas del Escudo Nacional apoyadas por Riad, otro grupo alineado con la coalición anti-hutí.

Desde entonces, las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí han recuperado el control de Hadramout, del palacio en Adén y los campamentos en al-Mahra. El CTS ha anunciado su disolución.

La escalada de la violencia en el sur de Yemen en los últimos dos meses ha sacudido a la coalición liderada por Riad y sacó a la luz las tensiones, silenciadas durante mucho tiempo, entre el reino y Emiratos. Arabia Saudí acusó a los Emiratos de apoyar a los separatistas y de sacar clandestinamente de Yemen al líder del CTS, Aidarous al-Zubaidi, que está buscado por traición, y llevarlo a Abu Dabi.

La coalición encabezada por Arabia Saudí, que hasta hace poco incluía a Emiratos, ha luchado para restaurar el gobierno en Yemen. La guerra está estancada y los rebeldes llegaron a un acuerdo con Riad para frenar sus ataques al reino a cambio de que finalizasen los que llevaba a cabo el país en sus territorios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

