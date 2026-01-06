Consejo anti hutí de Yemen expulsa a líder separatista y lo acusa de traición

Compartir en:









El comunicado, difundido por la agencia noticiosa SABA, controlada por fuerzas contrarias a los hutíes, es el último episodio en el enfrentamiento entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y el Consejo de Transición del Sur, que había sido apoyado por Emiratos Árabes Unidos.

Antes el miércoles, Arabia Saudí señaló que se esperaba que el líder del CTS, Aidarous al-Zubaidi, tomara un avión al reino, pero no llegó a embarcar. En su lugar, dijo que reunió armas y a combatientes armados y huyó.

El Consejo no comentó la decisión del grupo anti hutí, conocido como Consejo de Liderazgo Presidencial.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP