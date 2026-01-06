americateve

Consejo anti hutí de Yemen expulsa a líder separatista y lo acusa de traición

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un consejo que lucha contra los rebeldes hutíes de Yemen anunció el miércoles la expulsión del líder de un movimiento separatista y lo acusó de traición.

El comunicado, difundido por la agencia noticiosa SABA, controlada por fuerzas contrarias a los hutíes, es el último episodio en el enfrentamiento entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí y el Consejo de Transición del Sur, que había sido apoyado por Emiratos Árabes Unidos.

Antes el miércoles, Arabia Saudí señaló que se esperaba que el líder del CTS, Aidarous al-Zubaidi, tomara un avión al reino, pero no llegó a embarcar. En su lugar, dijo que reunió armas y a combatientes armados y huyó.

El Consejo no comentó la decisión del grupo anti hutí, conocido como Consejo de Liderazgo Presidencial.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

