Conor Gallagher se une al Tottenham desde el Atlético de Madrid por 46 millones

LONDRES (AP) — Conor Gallagher regresó al fútbol inglés al firmar con el Tottenham procedente del Atlético de Madrid el miércoles por un monto reportado de 40 millones de euros (46,cinco millones de dólares), en un movimiento que podría avivar sus esperanzas de jugar en la Copa del Mundo.

Conor Gallagher (segundo a la izquierda), del Atlético de Madrid, lucha por el balón con Jude Bellingham, del Real Madrid, durante el partido de fútbol de la semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City Stadium en Yeda, Arabia Saudita, el jueves 8 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)
El centrocampista de 25 años dejó el Chelsea por el Atlético en el verano de 2024, principalmente para ayudar a su club de infancia a cumplir con las reglas financieras más estrictamente aplicadas de la Liga Premier.

Regresa y con uno de los rivales más acérrimos del Chelsea, el Tottenham.

“Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí, dando el siguiente paso en mi carrera en un club increíble. Quería ser jugador de los Spurs y, afortunadamente, el club sintió lo mismo. Fue muy fácil, sucedió muy rápido y estoy listo para salir al campo”, señaló Gallagher.

Los Spurs no revelaron la duración de su contrato, pero se informa que es hasta 2031.

Si Gallagher impresiona en la segunda mitad de la temporada, podría abrirse camino en los planes de Inglaterra para la Copa del Mundo. Su última aparición con la selección nacional fue contra Senegal en junio. No estuvo en la convocatoria del entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, para los partidos de septiembre, octubre y noviembre, por lo que busca impresionar al alemán antes de la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Tottenham se movió por Gallagher, en medio de un interés reportado del equipo de la Liga Premier Aston Villa, mientras enfrenta grandes problemas de lesiones en su mediocampo. Rodrigo Bentancur se unió recientemente a una lista de ausentes que ya incluía a James Maddison, Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus.

“Conor es un centrocampista de primer nivel, por quien hemos trabajado incansablemente para añadir a nuestro equipo. Aún es joven, por lo que tiene mucho margen de mejora, pero también tiene una gran experiencia en la Liga Premier, La Liga y con la selección de Inglaterra”, comentó el entrenador de los Spurs, Thomas Frank.

Gallagher fue un producto de la academia del Chelsea después de unirse al club a los seis años. Era el vicecapitán del equipo cuando se fue al Atlético y venía de jugar para Inglaterra en el Campeonato Europeo de 2024.

Gallagher llevaba 18 meses en un contrato de cinco años con el Atlético.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

