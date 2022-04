Conoce al nuevo ganador del Grammy, Jon Batiste

NEW YORK (AP) — Jon Batiste es un artista sumamente polifacético: cantante, líder de orquesta, director musical, compositor para cine, director creativo de un museo y vástago de la realeza musical de Nueva Orleans. El multiinstrumentista ganó cinco premios Grammy el domingo y, a pesar de haber aparecido en televisión toda la semana, es posible que mucha gente aún no sepa mucho de él.

DULCE COMPOSICIÓN

Como un músico que graba desde que era adolescente, los álbumes de Batiste incluyen “Hollywood Africans”, producido por T Bone Burnett; “Anatomy of Angels: Live at the Village Vanguard” y “Meditations”, una colaboración con el guitarrista Cory Wong. Su disco “Social Music” pasó más de un mes en la cima de las listas de jazz de Billboard y de iTunes, y también creó el álbum benéfico para la pandemia “Relief: A Benefit for the Jazz Foundation of America’s Musicians Relief Fund”. Su octavo álbum, y el que le mereció el máximo premio en los Grammy, fue “We Are” de 2021, una explosión sónica que combina R&B, jazz, hip hop, bandas de marcha y rock, a veces en la misma canción. Batiste obtuvo el domingo reconocimientos en categorías tan diversas como R&B, jazz, raíces estadounidenses, música clásica, video musical y álbum del año. Su “American Symphony” se estrena en mayo en el Carnegie Hall.

MÚSICO DE NUEVA ORLEANS

Batiste nació en el seno de una familia de músicos de Nueva Orleans que incluye a la Batiste Brothers Band y los legendarios jazzistas Milton y “Tío” Lionel Batiste. Tocó la batería cuando era niño antes de cambiar al piano a los 11 años. Se graduó del Centro de Artes Creativas de Nueva Orleans y de la prestigiosa Escuela Juilliard en Nueva York. La música y la cultura de Nueva Orleans se destacan en su video de “Freedom”, que presenta a la banda de St. Augustine High School, donde Batiste estudió, marchando por las calles de la ciudad. “Jon Batiste ha sido un tremendo embajador de Luisiana, como artista y como alguien que realmente se preocupa por la gente de nuestro gran estado”, dijo el lunes el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards.

TRABAJOS LATERALES

Batiste pasó a ser el primer director musical de la revista The Atlantic en 2017 y es codirector creativo del Museo Nacional de Jazz de Harlem. Ha aparecido en campañas publicitarias de Chase, Apple, Lincoln y numerosas marcas de moda, incluidas Ralph Lauren, Barney’s, Nordstrom y H&M. Su canción “Freedom” ha sonado en el Torneo de la NCAA y fue el rostro de Nueva Orleans antes del Final Four el sábado por la noche en el Caesars Superdome. También tuvo un papel en la película de Spike Lee de 2012 “Red Hook Summer” y apareció como él mismo en la serie de televisión de HBO “Treme”. Batiste es, literalmente, el chico del cartel del próximo Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans.

Fuente: Associated Press