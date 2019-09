Conmebol: Venezuela asegura partidos de copas

Deportivo Lara, uno de los dos equipos venezolanos en la fase de grupos de la Libertadores, no pudo disputar la semana su segundo partido del torneo continental al no poder viajar a la ciudad brasileña de Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro. Lara no pudo trasladarse con antelación debido a un apagón. La Conmebol tuvo que reprogramar el choque por el Grupo B para el 27 de marzo en el estadio Mineirao.

El técnico de Deportivo Lara, Leonardo González, dijo a AP que la situación del fútbol en su país “es complicada”.

“No pudimos viajar al Brasil para jugar. Doy las gracias a Cruzeiro y a la Conmebol por tener la delicadeza de cambiarnos la fecha del partido y entender la situación”.

“Es complicado cuando se puede tener un itinerario y no poder viajar como uno quisiera”, añadió.

Venezuela enfrentó un apagón nacional, el peor de su historia, del 7 al 11 de marzo.

Lara, en su primer partido, empató sin goles frente al Emelec de Ecuador. Tuvieron que jugar a media tarde el 8 de marzo en el estadio Metropolitano de Cabudare, en el área metropolitana de la ciudad occidental de Barquisimeto, tras suspenderse el partido la noche anterior, apenas horas antes de su inicio debido al apagón.

González reconoció que su equipo “tendrá un semestre muy duro con las reprogramaciones de partidos. Solo este mes tendremos nueve juegos locales y de Copa”.

“Haremos todo lo posible para seguir siendo competitivos”, indicó.