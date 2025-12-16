americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Congreso salvadoreño aprueba reforma constitucional para extender periodo de magistrados electorales

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó expeditamente el martes una reforma constitucional para extender de cinco a seis años el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

La iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Dania González, quien solicitó reformar el artículo 208 de la Carta Fundamental con el objetivo de homologar el período de los magistrados electorales con los nuevos plazos derivados de una reforma constitucional aprobada en julio que habilitó la reelección presidencial indefinida.

La reforma aprobada el martes también incorpora una disposición transitoria para que el actual periodo de los magistrados concluya en 2027, fecha en la que se deberá escoger a un nuevo organismo bajo el nuevo período de elecciones establecido en la reforma de julio.

González dijo que la iniciativa se desprende de esa reforma que también alargó el periodo presidencial a seis años. Esa enmienda también dispuso que el actual período presidencial de Bukele, que empezó en 2024 e iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de junio de 2027. Ese año habrá nuevas elecciones presidenciales en coincidencia con las legislativas y locales.

La iniciativa oficialista fue respaldada por 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, y una suplente del conservador partido VAMOS votaron en contra.

Marcela Villatoro, diputada de Arena, criticó la decisión del partido gobernante y sus aliados para cambiar la Constitución y afirmó que “ocupan los periodos cercanos a vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuese un trozo de papel higiénico”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Destacados del día

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter