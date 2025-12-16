Congreso salvadoreño aprueba reforma constitucional para extender periodo de magistrados electorales

Compartir en:









La iniciativa fue presentada por la diputada oficialista Dania González, quien solicitó reformar el artículo 208 de la Carta Fundamental con el objetivo de homologar el período de los magistrados electorales con los nuevos plazos derivados de una reforma constitucional aprobada en julio que habilitó la reelección presidencial indefinida.

La reforma aprobada el martes también incorpora una disposición transitoria para que el actual periodo de los magistrados concluya en 2027, fecha en la que se deberá escoger a un nuevo organismo bajo el nuevo período de elecciones establecido en la reforma de julio.

González dijo que la iniciativa se desprende de esa reforma que también alargó el periodo presidencial a seis años. Esa enmienda también dispuso que el actual período presidencial de Bukele, que empezó en 2024 e iba hasta 2029, terminará anticipadamente el 1 de junio de 2027. Ese año habrá nuevas elecciones presidenciales en coincidencia con las legislativas y locales.

La iniciativa oficialista fue respaldada por 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición, y una suplente del conservador partido VAMOS votaron en contra.

Marcela Villatoro, diputada de Arena, criticó la decisión del partido gobernante y sus aliados para cambiar la Constitución y afirmó que “ocupan los periodos cercanos a vacaciones para hacer y deshacer la Constitución como si fuese un trozo de papel higiénico”.

FUENTE: AP