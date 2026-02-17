Congreso de Perú debate si destituye a presidente José Jerí por citas con empresarios chinos

El presidente interino de Perú, José Jeri, en el centro, llega al Congreso para dirigirse a los legisladores en Lima, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía) AP

Si los legisladores presentes en la reunión del Congreso consiguen un voto más de la mitad de los asistentes, Jerí dejaría la presidencia a tan solo cuatro meses de haberla asumido y uno de los congresistas tendría que ser elegido como nuevo mandatario en un nuevo capítulo de la inestable política peruana. Los intentos para destituirlo ocurren a dos meses de las elecciones presidenciales.

El país sudamericano tendría un octavo presidente en casi una década. Desde 2018, tres han sido removidos por el Parlamento, dos renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario interino terminó su mandato.

Jerí asumió el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025), fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes.

Si es destituido, los legisladores escogerán dentro del cuerpo legislativo a un nuevo mandatario que gobernará hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril.

A su vez, Jerí volverá a su cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando también asuma el nuevo Parlamento.

También podría ocurrir que los legisladores no voten por la destitución. El presidente es apoyado por el partido Fuerza Popular, liderado por la candidata presidencial Keiko Fujimori, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el gremio empresarial más poderoso.

La crisis que golpeó a Jerí empezó en enero cuando la prensa reveló que se había reunido varias veces —y sin registrarlo en sus citas como estaba obligado— con dos empresarios chinos, uno contratista estatal y el otro investigado por su presunta participación en un grupo involucrado en el tráfico de madera.

Jerí no logró convencer a sus críticos indicando que se reunió porque quería coordinar una festividad de amistad peruano-china, deseaba comer comida china y comprar caramelos chinos. La fiscalía lo investiga por los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio al Estado.

También es indagado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego que nueve mujeres que se reunieron con Jerí en los últimos meses en el palacio presidencial fueron contratadas en la administración pública.

Antes de asumir la presidencia, Jerí afrontó cuestionamientos que incluían el incremento de su patrimonio personal en más de 1.000% en 2024 luego de tres años como parlamentario. También se le archivó una denuncia por presunta violación sexual a una mujer que lo denunció ese mismo año.

Jerí afirmó el lunes que su compromiso durante su gobierno fue brindar seguridad interna a un país azotado por las extorsiones y asesinatos, así como garantizar unas elecciones imparciales el 12 de abril cuando, además del nuevo mandatario, también serán elegidos 130 diputados y 60 senadores.

FUENTE: AP