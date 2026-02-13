americateve

Congreso de Perú anuncia próxima reunión para votar destitución de presidente interino José Jerí

LIMA (AP) — El Congreso de Perú anunció que el próximo martes se votará siete pedidos de censura contra el mandatario interino José Jerí por sus reuniones ocultas con empresarios chinos que podrían removerlo del cargo y devolverlo a su puesto de congresista, que ejercía antes de subir al poder en octubre.

Boluarte no tenía vicepresidentes por lo que la Constitución ordenó que en ese caso quien lo tenía que suceder era el presidente del Parlamento, que en ese momento era José Jerí.

A mediados de enero, la prensa reveló varias reuniones ocultas de Jerí —realizadas entre diciembre e inicios de enero— con al menos dos empresarios chinos Yang Zihua y Ji Xiaodong. Yang es contratista estatal y Ji está investigado por la fiscalía en una trama de presunto tráfico de madera de la Amazonía.

Jerí se ha defendido indicando que se reunió porque quería coordinar el Día de la Confraternidad Peruano–China, que se celebró por segundo año consecutivo el 1 de febrero, una festividad a la cual finalmente Jerí no asistió. Jerí ha indicado que también se reunió con ellos porque quería comer comida china y caramelos chinos.

La fiscalía también abrió una investigación preliminar contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Un grueso de legisladores al parecer no cree sus descargos y a fines de enero presentó siete pedidos diferentes para censurar a Jerí. El viernes se acumularon también 78 firmas de legisladores para que, según el reglamento del Parlamento, se solicite una sesión extraordinaria, la cual se realizará el martes.

Ese día se necesita apenas el voto de una mayoría simple de los legisladores presentes en la reunión para que Jerí sea destituido del cargo de presidente y retorne a su cargo de congresista. Entonces, según la ley, los legisladores tendrían que elegir un nuevo presidente del Parlamento quien luego asumiría la presidencia hasta el 28 de julio de 2026, fecha en que debe entregar el cargo a quien triunfe en las elecciones generales de abril cuando los peruanos elegirán a un nuevo presidente.

FUENTE: AP

