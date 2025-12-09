americateve

Congreso colombiano rechaza reforma fiscal del gobierno para financiarse

BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano hundió el martes la reforma fiscal que el gobierno necesitaba para financiar parte de su presupuesto del año próximo, en una nueva derrota para el gobierno del izquierdista Gustavo Petro en el Legislativo.

La Comisión Cuarta del Congreso, encargada de temas financieros y presupuestales, negó el proyecto con nueve votos negativos y cuatro positivos.

“El hundimiento de la ley financiera como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”, reprochó Petro en la red social X. “Nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”, agregó.

Es la segunda vez que el Congreso niega una reforma fiscal al gobierno de Petro. En el 2024 rechazó un proyecto similar con el que también pretendía financiar parte del presupuesto general para las entidades estatales en 2025.

Un par de meses atrás el gobierno se mostró optimista con la propuesta de reforma fiscal, dado que el gobierno avaló el presupuesto general para el funcionamiento del Estado en el 2026, con conocimiento de que requerirá la posterior aprobación de la reforma fiscal para financiarlo en cerca de 4.200 millones de dólares.

El Ministerio de Hacienda justificó la búsqueda de recursos con una reforma fiscal asegurando que durante el 2024 hubo una caída inesperada en los ingresos totales de la nación por 2,2 puntos porcentuales del producto interno bruto.

La reforma fiscal incluía aumentar impuestos a los juegos de suerte online, combustibles, iglesias, licores, financieras, renta y patrimonios elevados. En algunos el gobierno cedió para viabilizar su aprobación, sin tener éxito.

“El recorte debe ser en el gasto que ha crecido profundamente. Para qué quieren 16 billones de pesos (4.000 millones de dólares), si a noviembre 30 tienen 75 billones de pesos (18.750 millones de dólares) que no han sido ejecutados, de los cuales 34.4 (8.600 millones de dólares) son de inversión”, aseguró el martes Efraín Cepeda, senador del opositor Partido Conservador.

Tras el fracaso de la reforma fiscal, el gobierno estudia si declarar o no una “emergencia económica”, usualmente utilizada para situaciones urgentes que permiten agilizar la respuesta estatal.

FUENTE: AP

