americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Congreso de Brasil ratifica el acuerdo comercial UE-Mercosur

SAO PAULO (AP) — El Senado de Brasil ratificó el miércoles por unanimidad el acuerdo de libre comercio entre el bloque Mercosur y la Unión Europea, el cual está cada vez más cerca de ser implementado luego de una medida similar en la cámara baja del país. El pacto busca integrar un mercado total de más de 700 millones de personas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sonríe durante la ceremonia de presentación de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el palacio presidencial de Planalto, el jueves 26 de febrero de 2026, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sonríe durante la ceremonia de presentación de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en el palacio presidencial de Planalto, el jueves 26 de febrero de 2026, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres) AP

Argentina y Uruguay ya ratificaron el acuerdo, el cual estuvo en negociación durante más de 25 años. Se tiene previsto que Paraguay haga lo mismo. Bolivia, el miembro más reciente de bloque comercial sudamericano, no participó en las negociaciones, pero puede sumarse al pacto en los próximos años.

Brasil es, por mucho, la economía más grande de Mercosur, con un PIB estimado en más de 2,3 billones de dólares en 2025. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue uno de los principales impulsores del acuerdo, que aún debe ser validado por el máximo tribunal de la Unión Europea.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rindió homenaje en repetidas ocasiones a Lula por sus esfuerzos para concretar el acuerdo a pesar de la oposición en Europa. Según los líderes, todas las economías involucradas suman un PIB de 22 billones de dólares.

Diplomáticos brasileños y el vicepresidente Geraldo Alckmin han dicho que el acuerdo podría entrar en vigor parcialmente en cuestión de meses a pesar del caso legal en Europa, algo con lo que Von der Leyen coincide.

“El Congreso de Brasil ha mostrado una vez más su madurez institucional y una medida como esta demuestra que está del lado de nuestra sociedad”, señaló el presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, después de ratificarse el pacto.

Los dos bloques firmaron el acuerdo comercial transatlántico el 17 de enero, poniendo fin a un estancamiento de 25 años debido a las preocupaciones de agricultores europeos sobre una posible competencia desleal.

Sin embargo, Agricultores europeos a bordo de tractores han bloqueado carreteras en los últimos meses y lanzaron fuegos artificiales en Bruselas en protesta contra el acuerdo comercial.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los críticos del acuerdo, ha exigido salvaguardas para vigilar y contener una gran disrupción económica en la Unión Europea, incrementar las regulaciones en las naciones de Mercosur —como restricciones a los pesticidas— e intensificar la inspección de importaciones en los puertos de la Unión Europea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter