Congo abrirá centros de tratamiento de ébola tras surgimiento de variante que no tiene tratamiento

Personas esperan cerca de una ambulancia en Bunia, Congo, el 17 de mayo del 2026. (AP foto/ Dirole Lotsima Dieudonne) AP

“Sabemos que los hospitales ya están bajo presión por los pacientes", declaró Samuel Roger Kamba, ministro de Salud congoleño, durante una visita a Bunia, capital de Ituri y su ciudad más grande. "Pero nos estamos preparando para tener centros de tratamiento en los tres sitios, a fin de poder ampliar nuestras capacidades”.

La OMS declaró el domingo que el brote de la enfermedad por ébola es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Hasta el lunes, había más de 390 presuntos casos y 105 muertes en Congo, según el Clúster de Salud de Congo, y dos muertes en la vecina Uganda.

La primera persona murió por el virus el 24 de abril en Bunia, indicó Kamba a periodistas en Kinshasa el sábado.

“El cuerpo fue repatriado a la zona sanitaria de Mongbwalu", explicó Kamba. "Fue el regreso de este cuerpo a la zona sanitaria de Mongbwalu —una zona minera con una gran población— lo que hizo que el brote de ébola se agravara”.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África dijo a reporteros el sábado que otra persona enfermó el 26 de abril, y que se enviaron muestras a Kinshasa para su análisis.

El director de los centros señaló que la OMS fue alertada el 5 de mayo sobre unas 50 muertes en Mongbwalu, incluidas cuatro de trabajadores de salud que fallecieron en un lapso de cuatro días, lo que impulsó investigaciones. El primer caso se confirmó el 14 de mayo.

El retraso se debió en parte a que las muestras de los casos de Bunia se analizaron inicialmente para la cepa anterior, Zaire, indicaron funcionarios congoleños.

“La provincia analizó la cepa Zaire, para la cual tienen experiencia, y dio negativo", señaló el doctor Richard Kitenge, responsable de incidentes de ébola del Ministerio de Salud. "Así que, para la provincia, ébola era negativo”.

Aunque el brote está centrado en Ituri, en Congo, se han reportado casos en la capital, Kinshasa, y en Goma, la ciudad más grande del este del país.

Los grupos de ayuda Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de Rescate informaron el lunes que han desplegado equipos para responder al brote.

Reportes de estadounidenses expuestos al virus

CBS News informó el domingo que al menos seis estadounidenses han estado expuestos al virus del ébola en Congo, citando fuentes anónimas de organizaciones internacionales de ayuda. The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente esta información.

Funcionarios de salud de Estados Unidos apuntaron el domingo que el riesgo para los estadounidenses era bajo, pero no respondieron directamente a preguntas sobre si algún ciudadano del país pudo haber estado expuesto al virus del ébola en África.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron avisos de viaje el viernes, instando a los ciudadanos que viajen en Congo y Uganda a evitar a personas que presenten síntomas como fiebre, dolor muscular y sarpullido. El CDC está “implementando medidas apropiadas para identificar a personas con cualquier síntoma” en los puntos de entrada, sostuvo la agencia.

Una cepa inusual

El ébola es altamente contagioso y puede contraerse a través de fluidos corporales como vómito, sangre o semen. La enfermedad que provoca es rara, pero grave y a menudo mortal.

El brote actual, confirmado por primera vez el viernes, está causado por el virus Bundibugyo, una variante rara de la enfermedad que no tiene vacunas ni tratamientos autorizados, según autoridades sanitarias. Aunque desde 1976 se han producido más de 20 brotes de ébola en Congo y Uganda, esta es apenas la tercera vez que se detecta el virus Bundibugyo.

El virus Bundibugyo provoca fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, diarrea, vómitos, dolor de estómago y sangrado o moretones sin explicación, según los CDC de Estados Unidos.

El doctor Gabriel Nsakala, profesor de salud pública que ha participado en respuestas a brotes anteriores de ébola en Congo, aseguró que los tratamientos para infecciones virales como el ébola suelen dirigirse a los síntomas.

Indicó que Congo tiene amplia experiencia en el manejo de brotes de ébola, pero que los esfuerzos de respuesta podrían complicarse por la cepa inusual.

El virus Bundibugyo se detectó por primera vez en el distrito ugandés de Bundibugyo durante un brote de 2007-2008 que infectó a 149 personas y mató a 37. La segunda vez fue en 2012, en un brote en Isiro, Congo, donde se reportaron 57 casos y 29 muertes.

La Oficina Regional para África de la OMS escribió el domingo en X que un equipo de 35 expertos de la OMS llegó a Bunia, junto con siete toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia.

El brote comenzó en una localidad remota que ya enfrentaba una crisis humanitaria

Mongbwalu es una zona minera de alto tránsito en Ituri, una provincia en una remota parte oriental de Congo, con una red vial deficiente, y está a más de 1.000 kilómetros (620 millas) de la capital del país, Kinshasa.

El este de Congo ya venía enfrentando una crisis humanitaria incluso antes de que se confirmara el nuevo brote.

La agencia aseveró que también existe el riesgo de una mayor propagación debido al intenso movimiento de población y a los ataques de grupos armados que han matado a decenas y desplazado a miles en partes de Ituri durante el último año.

“El brote está ocurriendo actualmente en provincias marcadas por la crisis, incluida la inseguridad, la presencia de actores armados o autoridades de facto con grandes desplazamientos, sistemas de salud débiles y disponibilidad insuficiente de servicios”, expresó el lunes el Clúster de Salud de Congo.

“En realidad, nadie tiene una comprensión completa de cuán grave es esta crisis”, dijo a The Associated Press un funcionario de la ONU con sede en Bunia, a quien no se le permitió hablar públicamente sobre el tema. “Se desconoce en gran medida hasta qué punto se está expandiendo”.

El funcionario añadió que se ha pedido al personal trabajar desde casa y evitar el contacto físico y las zonas concurridas, y agregó que “todavía no se siente como modo de crisis”.

Pero, con las reuniones trasladadas a internet, preocupa detener actividades en una región que depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir, afirmó el funcionario. Hay más de 273,00 personas desplazadas en Ituri y un total de 1,9 millones de personas necesitadas, según la ONU.

Funcionarios de salud están en “modo de pánico” por la falta de medicamentos y vacunas

La declaración de emergencia de la OMS busca impulsar a las agencias donantes y a los países a actuar. Según los criterios de la agencia, muestra que el evento es grave, existe riesgo de propagación internacional y se requiere una respuesta internacional coordinada.

Kaseya, director general del CDC de África, dijo a Sky News el domingo que está en “modo de pánico” debido a la falta de medicamentos y vacunas a medida que aumentan las muertes, pero debe haber posibles tratamientos en las próximas semanas.

Ruanda cerró su frontera terrestre con Congo el domingo, informó el Departamento de Estado de Estados Unidos en redes sociales. Reporteros de AP intentaron cruzar la frontera el domingo y el lunes por la mañana, pero se les informó que estaba cerrada excepto para quienes tuvieran boletos de vuelos internacionales. Las autoridades ruandesas no han respondido a una solicitud de comentarios.

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Contribuyeron a esta nota las corresponsales Evelyne Musambi en Nairobi y Caitlin Kelly en Dakar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP